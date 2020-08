Comme annoncé précédemment, Niantic a de nouveau voté sur les Pokémon de la Journée communautaire. Les joueurs Pokémon ont eu le choix parmi cette fois-ci:

Charmander avec le mouvement exclusif de la journée communautaire Dragon Breath.

Caterpie avec le mouvement exclusif Hurricane de la Journée communautaire.

Grimer avec le coup exclusif de la Journée communautaire Fire Punch.

Porygon avec le mouvement exclusif de la journée communautaire Tri Attack

Après 24 heures, le sondage organisé sur Twitter est terminé et les Pokémon ayant obtenu le plus de votes étaient Porygon suivi de Charmander. En septembre 2020, les formateurs pourront attraper des tonnes de Porygon que nous pourrons faire évoluer en Porygon2 et Porygon-Z. Porygon-Z évolué le jour de la communauté connaîtra le mouvement de type normal Tri Attack, un mouvement chargé qui peut réduire l’attaque et la défense de l’adversaire.

En octobre, les dresseurs pourront attraper des tonnes de Pokémon de départ Kanto de type Feu, Charmander. Charmander évolué en Charizard le jour de la communauté connaîtra le mouvement de type Dragon Dragon Breath, un mouvement rapide qui donnera à Charizard un avantage supplémentaire contre les Pokémon de type Dragon. Il convient également de noter que Charizard n’a pas une, mais deux formes de Mega Evolution, dont l’une est de type Feu et Dragon, ce qui a probablement joué dans son succès dans les sondages.

Êtes-vous impatient d’attraper des tonnes de Porygon et Charmander? Ou aviez-vous vos espoirs pour Caterpie ou Grimer? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go afin que vous puissiez vous aussi devenir un maître Pokémon!