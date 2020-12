On disait depuis un certain temps qu’Apple travaillait à élargir sa famille d’écouteurs sans fil, bien que cela s’écartait considérablement des derniers modèles compacts arrivés dans la série AirPods de la marque américaine. Enfin, le lancement a eu lieu et nous avons déjà ici nouveaux circumauraux sans fil conçus de A à Z par la société dirigée par Tim Cook. Les nouveaux AirPods Max sont ici.

Apple fait le saut comme ça et lance les premiers circumaurals sous sa propre série AirPods, s’écartant ainsi des modèles de la série Beats publiés précédemment. Quelques nouveaux casques sans fil qui semblent se concentrer, au moins en termes de prix, vers le secteur le plus luxueux du marché car on ne parle, ni plus ni moins, que des écouteurs à 629 euros. Voyons ce qu’ils ont à nous offrir.

Un design classique avec une touche “ Apple Watch ”

Les nouveaux écouteurs AirPods Max d’Apple ont une configuration externe assez classique car l’entreprise cache son potentiel à l’intérieur. On parle d’écouteurs circumauraux ou supra-auriculaires avec une structure très reconnaissable, avec (en principe) des coussinets interchangeables et avec une connexion éclair dans l’un d’eux pour le chargement et la réception audio filaire. Apple inclut un câble Lightning vers USB C dans la boîte et si nous voulons d’autres options de câble, comme le Lightning vers Jack 3,5 mm, ils sont disponibles dans le magasin de la marque.

En plus de ce connecteur, les AirPods Max disposent d’un bouton physique externe pour basculer entre les différents paramètres audio, et également pour activer et désactiver la suppression active du bruit, et avec un bouton rotatif, une couronne circulaire qui nous rappelle puissamment l’Apple Watch. Avec cette couronne circulaire, nous pouvons contrôler le volume de lecture, passer d’une chanson à l’autre, répondre aux appels et invoquer Siri. Ainsi, Apple se passe du contrôle tactile sur ses écouteurs, une méthode que son principal concurrent utilise.

La couronne numérique des AirPods Max

Le bandeau est également une poignée de transport lorsque nous les transportons dans l’étui

Le bandeau est conçu et construit dans un matériau tressé et respirant qui assure de répartir le poids entre les deux écouteurs et de réduire la pression sur notre crâne. En outre, ce bandeau sera à son tour la poignée de transport car c’est en dehors du boîtier qu’Apple a conçu pour ses AirPods Max. Donc, cela fera un double devoir. Les AirPods Max arriveront en argent, gris sidéral, bleu ciel, rose et vert.

Processeurs H1, audio informatique et spatial

Le potentiel des nouveaux Apple AirPods Max est, bien sûr, à l’intérieur. Plus précisément, dans les processeurs H1 qu’Apple place dans chacun des écouteurs. Un processeur H1 avec dix cœurs de traitement, capable d’effectuer 9 000 millions d’opérations par seconde et dont la fonction principale est d’améliorer l’audio à l’intérieur des AirPods Max.

Apple garantit que Les processeurs H1 éliminent le bruit de fond, ils modulent le son grâce à l’ajustement et à l’isolation des deux pads et vous permettent de «profiter des films comme s’ils se passaient autour de vous». Audio spatial, donc, comme celui précédemment publié par d’autres écouteurs Apple, couplé à une annulation active du bruit.

Fonction AidPods Max neuf microphones au total, dont huit sont dédiés à l’annulation active du bruit, tandis que le dernier est exclusivement chargé de capturer notre propre voix, bien qu’il soit parfois pris en charge par deux autres microphones de la configuration précédente. Apple prétend réaliser “l’annulation active du bruit de pointe” avec ses AirPods Max, ce qui devra être analysé.

Haut-parleurs de 40 millimètres, 9 microphones, couronne numérique et port Lightning

Les nouveaux AirPods Max sont compatibles avec les connexions sans fil Bluetooth 5.0Ils ont des pilotes dynamiques de 40 millimètres et pèsent 384 grammes. Sa batterie interne promet jusqu’à 20 heures de lecture ininterrompue avec suppression du bruit activée et également avec son spatial actif.

Versions et prix des AirPods Max

Le contenu de la boîte AidPods Max

Les nouveaux écouteurs circumauraux sans fil d’Apple arrivent, comme nous l’avons indiqué précédemment, dans cinq couleurs au choix. argent, gris sidéral, bleu ciel, rose et vert. La boîte comprend à la fois la mallette de transport et le câble Lightning vers USB C pour le chargement et la connexion aux sorties audio physiques.

Les écouteurs sont déjà en phase de réserve pour être eEnvoyé le 28 décembre (gris sidéral et argent) et le 8 janvier. Le prix fixé par Apple est de 629 euros et nous pouvons ajouter un AppleCare + en option pour 59 euros avec deux ans d’assistance technique et de protection contre les dommages accidentels.