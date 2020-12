Il y a un an, tout semblait indiquer que Marvel avait de sérieux doutes sur la poursuite des aventures de Scott Lang et Hope Pym dans Ant-Man. En fait, lors de l’annonce de toutes les premières qui sortiraient en salles lors de la phase 4, l’absence des explorateurs de l’univers quantique était suffisamment notoire pour soulever des rumeurs à ce sujet. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Et c’est Marvel commence clairement à voir les choses différemment.

La semaine dernière, la nouvelle d’un tiers pour les aventures du Pym a surpris une bonne partie des fans. C’était une annonce soudaine, qui comprenait également une information supplémentaire. Un changement de titre. Ant-Man et la guêpe a changé son nom officiel pour inclure le mot Quantumania. C’était un saut considérable entre le peu d’informations de Marvel – et son intérêt – pour la duologie mettant en vedette la famille Pym: à une révision de toute leur mythologie qui au cours de la phase 3 avait une importance considérable et définitive.

Maintenant, le studio a annoncé que le film aurait également un méchant et serait particulièrement dangereux. Il s’agit de Kang le Conquérant, un voyageur entre chronologies et dimensions qui a eu une grande variété de versions alternatives: d’Immortus, Iron Lad, Rama-Tut ou Victor Timely. Il est l’un des personnages les plus curieux de la maison d’édition, car malgré l’absence de superposition, son intelligence et ses connaissances approfondies en science font de lui un ennemi à la prudence.

Ant-Man: Quantumania et autres signes du voyage dans le temps

Studios Marvel

Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur l’intrigue du futur film Ant-Man au-delà du retour complet de son casting principal et du détail de son nouveau titre. Cependant, le mot suggère que, comme on l’a dit ces dernières semaines, les voyages dans le temps et les phénomènes interdimensionnels seront les Mettre en évidence dans la future phase 4.

Du fait que WandaVision est la première histoire de la nouvelle étape de la franchise, à la distribution multi-étoiles du prochain Spider-Man 3 (qui comprend tous les acteurs qui ont joué le héros de la franchise), il est évident que les films les premières seront réunies par le célèbre multivers de la maison d’édition.

Quelque chose qui a également confirmé le court aperçu de Loki, dans lequel le personnage joué par Tom Hiddleston peut être vu, voyageant entre différentes lignes historiques. Il y avait aussi des indications que c’était entre les mains de ce qui semble être l’Autorité de variation temporelle; l’agence jusqu’ici inconnue chargée de réglementer les personnes impliquées dans le voyage dans le temps.

Quantumania pourrait être le tournant entre quelle que soit l’intrigue de WandaVision – qui, selon les rumeurs, est basée sur la bande dessinée House of M – et aussi, les nouvelles aventures de Doctor Strange. Ce n’est donc probablement pas un accident de l’équipe de Kevin Feig etn l’univers de Scott Lang et de ceux qui l’entourent.

L’article ‘Ant-Man’ confirme que la phase 4 de Marvel mettra un accent particulier sur le voyage dans le temps a été publié dans Hypertext.