Lorsque nous parlons de portabilité, nous avons l’habitude de penser aux smartphones, ordinateurs portables et tablettes, mais il existe une large gamme d’appareils qui parient également sur cette proposition, y compris les moniteurs. Aujourd’hui, AOC a présenté son nouveau AOC 16T2, un moniteur tactile portable conçu pour compléter notre ordinateur portable ou même nos smartphones.

AOC 16T2, élargir notre productivité

Quand vient le temps de travailler, il existe de nombreuses situations dans lesquelles nous pouvons avoir besoin d’espace supplémentaire pour nos présentations, une tablette, un ordinateur portable ou un smartphone ne suffit pas toujours et des moniteurs portables nous viennent en aide. Ces dernières années, son utilisation en Europe a augmenté et AOC souhaite proposer une nouvelle proposition pour attirer les utilisateurs et les professionnels qui ont besoin de ce type d’appareil.

Le nouvel AOC 16T2 offre une Écran tactile IPS de 15,6 pouces avec résolution Full HD, que nous pouvons connecter à notre ordinateur ou smartphone en utilisant l’un de ses deux ports USB Type C ou via son port Micro HDMI. Avec une épaisseur de moins d’un centimètre, un manchon pliable pour un positionnement vertical ou horizontal et un Batterie de 8 000 mAh, ce moniteur nous permet d’élargir nos capacités lors de la présentation d’une œuvre, de la réalisation d’une exposition ou tout simplement d’avoir une surface plus grande qu’un smartphone nous offre.

Certifié Windows 10, son écran est complété par des haut-parleurs stéréo intégrés (2x 1W) pour accompagner nos expositions. De plus, sa batterie peut également être utilisée pour recharger notre smartphone si nécessaire.

Prix ​​et disponibilité

Si vous êtes intéressé par ce moniteur portable, le nouvel AOC 16T2 sera disponible à partir de ce mois d’octobre avec un prix de 319 €.

