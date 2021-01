Respawn Entertainment continue d’être une surprise totale pour les joueurs. Après tout, depuis son apparition, il a toujours été dans la ligne de donner aux joueurs de grandes surprises. Tout au long de chacune de ses saisons, nous avons eu de grandes propositions intéressantes et il semble que nous continuerons ainsi, comme le montre la société avec une nouvelle pub pour sa saison 8.

La nouvelle saison de Apex Legends démarre le 2 février dans toute l’Espagne et apportera de bonnes nouvelles. Parmi eux, la proposition qui inclut l’arrivée de Fuse, le nouveau personnage dont nous avons non seulement vu l’incroyable capacité, mais nous avons également pu en apprendre un peu plus sur son histoire grâce à la nouvelle bande-annonce présentée par la société.

Apex Legends | Respawn Entertainment

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce consacrée à cette actualité, Fuse aime les explosifs. Tout cela depuis qu’il les a découverts avec son meilleur ami lorsqu’il s’est procuré une grenade qui appartenait à la guérilla pour la liberté de sa planète. Il a depuis découvert qu’il avait une capacité unique dont il n’hésitera pas à profiter pour créer le chaos dans les lieux.

Tout cela sera présent dans Apex Legends À partir du 2 février sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Pour le moment, nous attendons l’arrivée d’Apex Legends sur Nintendo Switch, même si nous sommes sûrs que ce sera l’une des batailles royales qui donnera à la société de bonnes raisons de révolutionner et de surprendre les joueurs de toutes les manières possibles.