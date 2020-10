Respawn n’est pas encore prêt à parler d’une nouvelle version pour la prochaine génération.

Face à la transition générationnelle, à réaliser d’ici quelques jours, de nombreux jeux populaires pour Xbox One et PlayStation 4, préparent leur migration vers Xbox Series X, Xbox Series S et PlayStation 5. Heureusement pour le fans de bataille royale, l’un de ces jeux sera Apex Legends. Dans le cadre de la première de sa saison 7 et, dans le cadre d’une discussion avec 3DJuegos, Chad Grenier, directeur d’Apex Legends, a annoncé que le titre sera disponible dès le premier jour dans les nouveaux systèmes, via une rétrocompatibilité.

La progression de votre compte passera aux consoles de nouvelle génération“Sur Xbox Series X et PS5, nous serons disponibles le premier jour, via la rétrocompatibilité sur les deux consoles. En outre, la progression de votre compte ira aux consoles de nouvelle génération et vous aurez un jeu croisé complet, donc si vous êtes un joueur PlayStation 4 et que vous téléchargez sur PlayStation 5, toute la progression du compte, les objets, les cosmétiques, se dérouleront sans heurts et vous aurez jeu croisé total avec toutes les autres plates-formes. “

Concernant une nouvelle version du jeu pour ces systèmes, Grenier n’a ni confirmé ni exclu cette possibilité. Il s’est borné à dire qu’il ne pouvait pas encore en parler, mais a dit qu’avec la migration via rétrocompatibilité, des améliorations des temps de chargement et de la fidélité visuelle peuvent être attendues.

Ce qui précède s’applique également à d’autres jeux avec un modèle similaire, tels que Fortnite et Call of Duty: Warzone. Mais, revenons au thème Apex, le jeu lancera sa saison 7 avec une nouvelle légende et une nouvelle version pour Steam le 4 novembre, tandis que l’adaptation à Switch devra attendre 2021.

En savoir plus: Apex Legends.

