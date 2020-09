L’application populaire Apollo pour Reddit iOS a été mise à jour aujourd’hui avec de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Reddit. La dernière version apporte le crossposting, le flair d’image, la traduction, le sélecteur de subreddit rapide et bien plus encore à l’application.

Plus tôt cette année, Apollo pour Reddit version 1.8 a apporté plusieurs améliorations à la visionneuse multimédia, y compris la possibilité d’enregistrer et de partager des GIF, une lecture vidéo améliorée et des aperçus Haptic Touch. Et maintenant, la version 1.9 rend l’application encore meilleure avec plus de raffinements et de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour d’aujourd’hui apporte une prise en charge de la publication croisée, qui permet aux utilisateurs de prendre une publication Reddit existante et de la republier dans un sous-répertoire similaire. Vous pouvez voir les croix des autres utilisateurs et également créer les vôtres. L’application Apollo est désormais également compatible avec Image Flairs, une balise que les utilisateurs de Reddit peuvent ajouter à leurs noms d’utilisateur dans les sous-reddit.

Une autre nouvelle fonctionnalité ajoutée à la version 1.9 de l’application Apollo pour Reddit est la traduction intégrée des articles dans différentes langues, vous pouvez donc traduire n’importe quel article en un seul clic. La mise à jour comprend également un sélecteur de sous-reddit plus rapide, qui fournit une fenêtre de saisie semi-automatique qui rend le processus d’ajout d’un sous-redit à un filtre plus facile et plus intuitif.

Vous pouvez découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour d’aujourd’hui ci-dessous:

Le crossposting (prendre un article existant et le republier dans un sous-répertoire similaire) a été une grande partie de Reddit pendant des siècles, mais récemment, il est devenu une fonctionnalité à part entière où vous pouvez voir exactement de quel sous-répertoire il vient, et passer rapidement à l’original. Publier. Apollo le prend désormais pleinement en charge! Vous pouvez également facilement effectuer un crosspost si vous le souhaitez!

Flair est un petit « tag » que les utilisateurs peuvent ajouter à leur nom d’utilisateur dans subreddit, et certains sous-reddit permettent même d’ajouter de petites images / icônes en plus du texte, comme l’icône de votre équipe sportive préférée ou un personnage de votre émission de télévision préférée ! Vous pouvez maintenant définir votre propre flair! Accédez simplement au subreddit de votre choix et vous pourrez choisir parmi une liste de flairs personnalisables!

Si le sous-répertoire permet aux utilisateurs de marquer leurs messages avec des flairs individuels (par exemple, être en mesure de marquer si votre question concerne un certain personnage ou un certain sujet), vous pouvez maintenant simplement appuyer sur ce flair et Apollo vous montrera tous les autres messages. dans le subreddit qui ont été étiquetés avec ce même flair.

Reddit abrite un ensemble diversifié de communautés, mais il est parfois difficile de comprendre ce qui se dit si la conversation est dans une langue que vous ne connaissez pas. Maintenant, Apollo sera en mesure de détecter si la langue d’un commentaire ou d’un article est différente de la langue de votre appareil iOS, et si c’est le cas, proposez de le traduire rapidement afin que vous puissiez comprendre la conversation!

Que vous essayiez d’ajouter un seul sous-redit à un filtre ou que vous ajoutiez plusieurs sous-reddit à la fois à un multireddit, Apollo est maintenant encore plus rapide pour effectuer ces tâches, avec une fenêtre de saisie automatique qui rend la recherche et l’ajout extrêmement rapides. subreddits.

Apollo vous montrera en un coup d’œil le nombre de commentaires dans la conversation réduite. Si vous réduisez un tas de commentaires, puis revenez à cette même section de commentaires plus tard, Apollo se souviendra maintenant des commentaires que vous aviez réduits et les conservera pour vous!

Cinq nouvelles icônes d’applications, des ajustements, des corrections de bogues et plus encore.

Apollo pour Reddit est disponible gratuitement sur l’App Store avec des achats intégrés. Il nécessite un iPhone, iPad ou iPod touch exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.

