En ce qui concerne les applications de messagerie, la reine est toujours WhatsApp, suivie de Telegram et Facebook Messenger. Mais il y en a plus, beaucoup plus, et l’un d’eux est Signal, une application qui a toujours essayé de se démarquer par le niveau de protection de ses utilisateurs et qui est une référence en termes de cryptage, ce qui l’a fait recommandé par des initiés bien connus comme James Snowden et utilisé, par exemple, par des politiciens comme Carles Puigdemont.

Appels vidéo cryptés dans Signal

Avec le sous-titre ‘Private Messenger’, Signal a également profité de l’énorme boom en cette année de pandémie et de verrouillages dans le domaine des appels vidéo. Et pour continuer à se développer et fournir ce support plus axé sur la protection que d’autres, l’application a introduit des appels vidéo de groupe cryptés, une fonction qui prend en charge jusqu’à 5 participants et qui est déjà disponible avec la dernière mise à jour.

Désormais, lorsque vous ouvrez une discussion de groupe sur Signal, vous verrez un bouton d’appel vidéo en haut. Lorsque vous lancez un appel, le groupe recevra une notification l’informant qu’un appel a commencé. Lorsque vous démarrez ou rejoignez un appel de groupe, Signal affichera les participants dans une vue en grille. Vous pouvez également faire glisser jusqu’à passer à une vue qui concentre automatiquement l’écran sur qui parle, et il se mettra à jour en temps réel à mesure que le haut-parleur actif change.

Maintenant disponible et gratuit

Conçue avec les groupes privés de Signal comme base, l’application utilise sa bibliothèque RingRTC pour «gérer le cryptage des trames et la logique de configuration et de participation aux appels». Les appels vidéo de groupe gratuits pour Signal sont disponibles à partir d’aujourd’hui. Et pour les avoir, il suffit de mettre à jour l’application vers la dernière version pour commencer.

En fait, les appels vidéo de groupe ne peuvent être utilisés qu’avec la dernière version de l’application, et pour les discussions de groupe nouvellement créées. Si vous avez déjà créé des chats, ils seront mis à jour “dans les prochaines semaines”.