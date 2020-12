Ces jours-ci, nous allons fêter Noël. Mais ce n’est pas le seul festival du calendrier qui existe à ces dates, car par exemple il est également célébré Hanoukka, la fête juive; o Kwanzaa, la célébration annuelle de la culture afro-américaine. Il est temps de nous unir, mais nous vivons également dans une situation restrictive actuelle avec la pandémie, donc encore une fois, les applications d’appel vidéo vont unir de nombreux foyers et familles.

Zoom sans limite de temps

Pour cette raison, l’application Zoom, qui pendant l’isolement est devenue l’un des protagonistes lorsqu’elle est utilisée à la fois par les entreprises et les familles, les enseignants, etc., pour travailler, enseigner ou simplement passer du temps ensemble, a décidé que supprimer temporairement la limite de 40 minutes sur les appels vidéo à partir de comptes gratuits, afin que les utilisateurs puissent contacter leur famille et leurs amis.

De cette manière, les appels vidéo que les utilisateurs passent avec les comptes Zoom gratuits le dernier jour de Hanoukka, la veille de Noël et Noël, le réveillon du Nouvel An et le Nouvel An, et le dernier jour de Kwanzaa ne coupera pas après 40 minutes. Voici le calendrier:

– Hannukah: 10h Jeudi 17 Décembre à 6h du matin Samedi 19 Décembre

– Noël: De 10h au Mercredi 23 Décembre à 6h le Samedi 26 Décembre

– Kwanzaa: à partir de 10h Mercredi 30 Décembre à 6h le Samedi 2 de janvier

C’est “une démonstration d’appréciation” pour tous les utilisateurs de la plateforme “pendant une période extraordinaire”, comme l’explique Zoom dans un post sur leur blog officiel. Les utilisateurs ne doivent prendre aucune mesure; la limite ne sera supprimée que automatiquement aux dates spécifiées.