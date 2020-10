Pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp Web est une extension du compte sur votre téléphone mobile. De cette manière, les messages que vous envoyez et recevez sur votre PC et votre smartphone sont synchronisés et vous pouvez les visualiser sur les deux appareils.

Il ne s’agit pas exactement d’installer un programme comme le fait Telegram, mais plutôt ouvrez l’interface WhatsApp dans un navigateur Web sur votre PC, qui vous permet d’avoir accès au même compte sur deux appareils différents, et de pouvoir envoyer et recevoir des messages et (presque) tout ce que permet WhatsApp. Sauf les appels et les appels vidéo

Appels vidéo par WhatsApp Web

Les appels WhatsApp et les appels vidéo sont l’une de ses fonctionnalités les plus populaires depuis leur mise en œuvre. Et les experts de WABetaInfo ont constaté que maintenantCette fonction peut également être utilisée dans WhatsApp Web: Comme nous le voyons sur votre site Web, la version 2.2043.7 de WhatsApp Web aura des appels et des appels vidéo, comme la version mobile du service de messagerie l’a déjà.

Comment vont-ils fonctionner? Lors de leur exécution, l’écran de l’ordinateur affichera une fenêtre contextuelle en cas d’appel entrant, dans lequel vous devrez cliquer sur accepter, rejeter ou ignorer. Fondamentalement, cela fonctionne de la même manière que le faire à partir d’un mobile, à la seule différence que cette fenêtre d’appel entrant ne chevauche pas le chat.

Si c’est vous qui passez l’appel, la fenêtre qui s’affichera sera plus petit, uniquement avec les icônes des options d’appelà.

Appels de groupe également

Selon le compte WABetainfo, les appels et les appels vidéo seront disponibles dans les discussions individuelles et les groupes WhatsApp. Pour le moment, la fonction n’a pas encore été activée, même si l’intention de Facebook est de le faire “dans les semaines à venir”.

Sans aucun doute, tout comme le confort d’utiliser le clavier de l’ordinateur portable ou du PC dans WhatsApp Web, l’avantage des appels sera de ne pas avoir à tenir le mobile, mais ce sera comme si nous faisions un appel en ligne via Zoom ou similaire.