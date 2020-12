Ce jour, Manzana a annoncé la prochaine étape pour sa ligne de casque. L’AirPod Max sera le premier casque circum-aural sans fil à suppression du son de la société. En plus d’avoir un nouveau design et d’être une évolution des AirPods, Apple a même mentionné que ces produits sont destinés au public qui souhaite faire l’expérience d’un son haute fidélité.

L’AirPod Max peut déjà être précommandé sur la page Apple, et Ils seront en vente à partir du 15 décembre dans certains pays. Le prix de ce produit au Mexique est de 13699 pesos. Selon la société Apple, une charge complète des écouteurs nous offrira jusqu’à 20 heures d’utilisation, et ils peuvent être chargés à l’aide d’un câble d’éclairage, qui est inclus dans le package d’achat.

Apple a mis en œuvre une conception qui utilise un système de haut-parleurs dynamiques de 40 millimètres, capable d’offrir des tons bas, moyens et élevés. De la même forme, Une puce H1 a été incorporée dans chaque haut-parleur, qui est responsable de l’audio de calcul.

Vous pouvez consulter une galerie d’images des AirPods Max ci-dessous:

Cela a donné à Apple l’opportunité d’inclure des technologies telles que l’égalisation adaptative, qui modifie le son en fonction de l’ajustement et de l’isolation des coussinets d’oreille; juste comme lui audio spatial, qui détecte les mouvements de la tête à l’aide des accéléromètres et gyroscopes intégrés de l’appareil, générant un effet de son surround.

Un autre aspect intéressant de la conception est une couronne numérique, similaire à celles que nous avons vues dans l’Apple Watch. Cela vous permet de modifier le volume, de changer de thème, de répondre aux appels et d’activer Siri. Les AirPods Max seront disponibles en cinq couleurs différentes: gris sidéral, argent, vert, bleu ciel et rose. Avec ces produits, un Smart Case est inclus, où la consommation d’énergie sera plus faible. Enfin, les écouteurs étaient fabriqués à partir de matériaux tels que le tissu et l’acier inoxydable.

N’oubliez pas que les AirPods Max seront en vente le 15 décembre prochain, bien qu’ils puissent déjà être précommandés, et leur prix sera de 13699 pesos.

Via: Apple