Voici les données que les spécialistes du marketing, de la publicité et des médias doivent maîtriser avant de commencer ce jeudi:

Amazon

Le géant de Seattle est très actif ces derniers temps, en plus des tournées de recrutement impressionnantes qu’il a menées ces derniers mois, maintenant, selon un rapport de Bloomberg, Amazon prévoit d’ouvrir plus d’un millier de petits centres de livraison dans les villes et les banlieues de Aux États-Unis, cela serait en adéquation avec la proximité des clients. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi des nouveautés dans leurs produits. En effet, Amazon Music rejoint Spotify et Apple Music pour ajouter des podcasts à leur service. Selon les informations disponibles, cela se produit actuellement aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni, où les utilisateurs peuvent déjà trouver du contenu dans ce format via la plate-forme Web et Amazon Echo.

Sephora

La marque de distribution spécialisée dans la parfumerie et les produits de luxe a annoncé qu’elle ajoutait deux marques mexicaines aux produits qu’elle met à la disposition de ses consommateurs dans tous ses points de vente. Selon Sephora Mexico, il s’agit de Casa Selva, une ligne de soins de la peau qui se distingue par sa composition d’ingrédients naturels, végétaliens et respectueux de l’environnement. Aussi, Evie, une marque de bandes dessinées végétaliennes et sans cruauté.

Manzana

La société technologique de Cupertino a présenté mardi iOS 14 et a annoncé qu’à partir de mercredi, les utilisateurs pourraient mettre à jour leurs appareils avec la nouvelle version du système d’exploitation. Le problème était que de nombreux développeurs tiers se sont plaints sur les réseaux sociaux de ne pas avoir eu le temps de préparer leurs applications pour App Review, donc certains ont informé leurs utilisateurs qu’ils ne seraient tout simplement pas prêts comme le populaire lecteur de podcast Overcast, et même Nintendo. avec Animal Crossing: Pocket Camp, dont le développeur a demandé de ne pas mettre à jour vers iOS 14. Cela peut devenir un problème pour Apple si des millions d’utilisateurs signalent des complications avec leurs applications.

Désolé, mes fonctionnalités iOS 14 ne sont pas encore prêtes. Puisqu’il faudra un certain temps avant que la plupart de mes clients utilisent iOS 14, j’ai passé l’été à prioriser les corrections de bogues et la logistique de la pandémie / de l’école de ma famille (tout va bien, juste occupé). Comme vous tous, je fais juste ce que je peux cette année. Plus à venir. – Couvert (@OvercastFM) 16 septembre 2020

Nous avons confirmé que vous ne pouvez pas démarrer l’application après la mise à jour de l’appareil iOS vers iOS 14. Nous prévoyons de résoudre ce problème dans une prochaine mise à jour au cours de ce mois.

Nous ne vous recommandons pas de mettre à jour votre appareil vers iOS 14 tant que nous n’aurons pas résolu ce problème. pic.twitter.com/G4RiqoAd0x – Pocket_camp (@Pocket_Camp) 15 septembre 2020

passerelle

Ce qui était l’une des principales sociétés développées par PC dans les années 1990 semble être de retour. Selon un rapport de The Verge, Gateway, qui appartient désormais à Acer, a lancé une gamme d’ordinateurs portables qui ne seront vendus que dans les magasins Walmart aux États-Unis. Il s’agit de la série Gateway Ultra Thin, qui est apparemment «à faible coût», avec des prix variant entre 179 $ (environ 3 764 pesos) et 299 $ (environ 4 185 pesos). Selon les informations, des tablettes Gateway fonctionnant sur le système d’exploitation Android ont également été lancées.

Facebook

Menlo Park Technology veut aller plus loin dans la technologie des lunettes intelligentes et pour cela, elle a établi une collaboration avec les marques emblématiques de lunettes de soleil et de verres Ray-Ban et EssilorLuxottica. Selon un communiqué des entreprises, le premier modèle sera présenté en 2021 et, entre autres fonctionnalités, il a été mentionné qu’elles incluront des applications Facebook et que son objectif sera d’aider les gens à rester mieux connectés avec leurs amis et leur famille.

