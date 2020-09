Depuis plus d’une décennie, le iPhone fait irruption sur le marché en conquérant des millions de consommateurs et en grimpant rapidement pour devenir le joyau de la couronne de Manzana.

Cependant, et malgré la valeur que le smartphone offre à la société technologique de Cupertino, depuis au moins quelques années, la société cherche à sortir de sa dépendance à cet appareil.

Un objectif lointain … mais pas tellement

La raison est simple, bien qu’il soit considéré comme un article de luxe, le iPhone il s’est positionné comme le smartphone le plus vendu à plus d’une occasion, et cela s’applique aux marchés au-delà des États-Unis où il règne incontestablement. Mais cela a commencé à changer à mesure que Samsung grandi avec la série Galaxy s (et toutes ses gammes moyennes), ce qui a été exacerbé avec l’émergence de Huawei, qui a gagné du terrain avec ses appareils, dont la série se démarque P et Mate.

C’est un problème pour Apple étant donné qu’entre 2013 et son deuxième trimestre fiscal 2019, le smartphone représentait plus de 50 pourcent de leurs revenus, atteignant le 70 pour cent au premier trimestre fiscal de 2018.

Bien que cela semble bon, comme Samsung, Huawei et un bloc de marques chinoises gagnent du terrain et équilibrent le domaine de l’innovation et du design, cela représente un rôle moindre pour l’iPhone. Par conséquent, la technologie cherche à sortir de la dépendance depuis un certain temps.

Tout indique qu’il a trouvé, petit à petit, des ressources qui permettront à cela de devenir réalité dans le futur. Nous parlons de sa division de services, qui prend de plus en plus d’importance et le meilleur exemple est Apple One.

À cet égard, le service d’abonnement présenté lors de la #AppleEvent Mardi, c’est un geste clair de la part de Cupertino pour développer ses services, fidéliser sa clientèle, attirer de nouveaux consommateurs et même livrer ses autres produits sans avoir besoin de leur vendre un iPhone.

Comment est-ce possible?

Sans s’attarder sur le fait que la division des services (App Store, AppleCare, Apple Pay, Apple TV +, Apple News + et Apple Music) a pris de plus en plus de poids dans leurs revenus, parmi 7 et 10 pour cent en 2015, pour dépasser 22 pour cent Ce 2020, il s’agit de tout un écosystème qui défend et joue parfaitement avec l’ADN de la technologie.

Pendant des années, l’une des principales valeurs d’Apple a été l’intégration organique de ses produits, quelque chose qui pendant longtemps n’a pas été reflété dans d’autres choses qui n’étaient pas son matériel au-delà de TeamViewer et de l’App Store, cependant, aujourd’hui, c’est quelque chose de totalement différent. avec toute une gamme de services de toutes sortes qui offrent une alternative aux besoins ou aux intérêts de ses clients.

Il a vraiment un large spectre d’action qui va des applications pour vos appareils, en passant par les systèmes de paiement sans numéraire, un service de nouvelles, aux offres de divertissement et de santé. Cependant, il y a une autre partie de l’ADN de la marque contre elle: elle facture tout.

Cela peut trouver une solution avec Apple One, son service tout-en-un tant attendu qui offre un forfait individuel avec un coût de 15 dollars par mois (165 pesos en MX) qui comprend Arcade, TV +, Apple Music et iCloud avec 50 Go de stockage. Pendant ce temps, le Plan famille de 20 dollars par mois (229 pesos en MX), qui peut partager avec jusqu’à six personnes des services tels que: Arcade, TV +, Apple Music et iCloud avec 200 Go de stockage. De plus, il a lancé le Premier, de 30 dollars par mois (environ 634 pesos), le même, jusqu’à six utilisateurs et Arcade, TV +, Apple Music, la différence est qu’il offre 2 To de stockage, News + et le nouveau Fitness +.

Que veut-on dire? C’est une excellente décision de porter l’expérience que la marque offre à un niveau supérieur. Mais, ce n’est pas seulement ça, ça peut attaquer un point très important pour le consommateur: la poche.

Sur la base des prix annoncés mardi, les clients de la société sur presque tous les marchés trouveront une offre intéressante. Ils ne considèrent que le Mexique, nous constatons que: Apple Music Individual (99 pesos), Apple TV + (69 pesos), Arcade (69 pesos), iCloud 50 GB (17 pesos), donne un total de 254 pesos, mais avec Apple One, c’est une économie de 89 pesos. Quelque chose de similaire se produit avec le plan familial, auquel cas les économies sont de 107 pesos. La version Premier n’est pas activée dans le pays, mais si cela se produit, elle aura sûrement un effet similaire.

En ce sens, le lancement d’Apple One pourrait être une décision stratégique face à la haute saison de consommation de l’année, générant plus de ventes, ajoutant de nouveaux clients et fournissant des produits et services sans avoir besoin de l’iPhone.