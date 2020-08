Apple a acheté des espaces de démarrage VR, selon un rapport de Protocol. Spaces a annoncé la semaine dernière sur son site Web qu’il fermait son produit existant.

La mise à jour indiquait qu’elle «allait dans une nouvelle direction», sans aucune information supplémentaire fournie. Protocol a été informé qu’Apple avait acheté la startup, mais ni Apple ni Spaces n’ont confirmé l’acquisition. Depuis le site Web:

Merci à nos utilisateurs et partenaires qui ont participé à notre formidable produit de visioconférence en réalité virtuelle et aux nombreuses personnes qui ont apprécié nos attractions de divertissement basées sur la localisation en réalité virtuelle dans les parcs à thème, les théâtres et plus encore.

Spaces, qui faisait à l’origine partie de DreamWorks Animation, a créé des expériences de réalité virtuelle que l’on pouvait trouver dans les emplacements Spaces des centres commerciaux et d’autres endroits aux États-Unis. L’une des expériences de réalité virtuelle était «Terminator Salvation: Fight for the Future».

En raison de la pandémie, Spaces a dû fermer tous ses centres physiques de réalité virtuelle, licenciant de nombreux membres du personnel. Spaces a ensuite créé des expériences de réalité virtuelle pour les solutions de vidéoconférence telles que Zoom, permettant aux utilisateurs de Zoom de rejoindre des réunions avec des avatars animés.

Il y a eu des rumeurs indiquant qu’Apple travaille sur des projets de réalité augmentée et virtuelle depuis un certain temps, y compris un casque de réalité augmentée, mais on ne sait pas sur quoi l’équipe Spaces travaillera chez Apple ni comment la technologie pourrait être intégrée aux produits Apple dans le futur.