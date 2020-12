Le marché des semi-conducteurs est dans une situation difficile, et Apple est clair qu’il ne veut pas de surprises. Le géant de Cupertino est pleinement conscient de l’importance des plaquettes de silicium dans sa stratégie à moyen et long terme, et pour cette raison il n’a pas hésité à acquérir toute la production de wafers en process de 3 nm que TSMC va fabriquer. Nous parlons à l’avenir, et c’est que, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, la société taïwanaise n’a pas encore achevé la transition vers ce processus.

Je comprends que pour plus d’un de nos lecteurs, cette décision d’Apple peut sembler hâtive, inappropriée ou même exagérée, mais la vérité est que cela a beaucoup de sens, et nous allons vous dire pourquoi. La demande de semi-conducteurs est en hausse, cela n’admet pas la discussion, une réalité qui, avec les problèmes productifs et incapacité des majors de l’industrie à «cuire» suffisamment de gaufrettes Afin d’approvisionner adéquatement ses clients, elle a généré une escalade des prix et une course pour garantir un approvisionnement minimum à moyen et long terme.

Nous n’exagérons pas, rappelez-vous ce que nous vous avons dit à l’époque dans cet article, où nous parlons les problèmes rencontrés par AMD de répartir l’approvisionnement en plaquettes de silicium qu’elle avait assuré parmi ses nouveaux produits. La plupart de ces wafers sont allés à la fabrication des APU PS5 et Xbox Series X-Series S, une petite partie est allée à la fabrication de processeurs Zen 3 et une petite partie est allée à la Radeon RX 6000. Nous connaissons tous le résultat et l’énorme pénurie. actuellement disponibles de ces produits.

On dit que la fourniture de consoles, de processeurs et de cartes graphiques de nouvelle génération commencera à augmenter au cours du premier trimestre de l’année, mais nous ne savons toujours pas vraiment dans quelle mesure, c’est-à-dire qu’il n’est pas clair si une normalisation totale se produira, ce qui est peu probable, vraiment, ou si au contraire nous ne verrons que de petites reconstitutions de stock qui auront un impact minimal (sans aucun doute, le plus probable).

Pourquoi est-il si important pour Apple de garantir un bon approvisionnement?

Dans le cas d’Apple, l’histoire est très simple. La société Apple conçoit ses propres SoC série A basés sur l’architecture ARM, qui sont utilisés dans les iPhones, iPads ainsi que dans les Apple TV et iPods. Ces SoC sont fabriqués par TSMC, et il en va de même pour le nouveau Apple M1.

Si Apple n’obtient pas suffisamment de plaquettes de silicium, il ne peut pas fabriquer un grand nombre d’appareils que je viens de citer, car n’a pas les SoC nécessaires pour cela, et vous n’auriez pas non plus de lecteurs Apple M1 pour vos Mac et MacBook. Il va sans dire que cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les revenus d’Apple, une entreprise qui dépend toujours fortement des ventes d’iPhone pour maintenir ses revenus.

En contractant avec TSMC l’achat de toute la production de puces en 3 nm, la société Apple garantit que vous n’aurez pas de problèmes d’approvisionnement, ou que ceux-ci ne seront pas, au moins, comme marqués comme ceux qui devront assumer d’autres entreprises qui souhaitent concevoir des semi-conducteurs sur la base de ce processus. Celles-ci devront se tourner vers d’autres grandes entreprises du secteur, comme Samsung par exemple, même si nous ne savons pas quand la société sud-coréenne sera en mesure d’achever sa transition vers ce processus (ni la qualité de celui-ci), et nous ne savons pas exactement quel taux de réussite par wafer elle pourra atteindre. .

La rumeur veut que la production de masse sous le processus 3 nm de TSMC débutera en 2022, et que l’entreprise taïwanaise sera en mesure de fabriquer environ 600 000 puces fonctionnelles par an, soit environ 50 000 puces par mois. C’est un chiffre assez bas, vraiment, mais nous imaginons qu’à partir de 2023 le taux de réussite par tranche devrait s’améliorer considérablement.

Si tout se passe comme prévu, Le SoC Apple A16 devrait être la première puce réalisée dans le processus 3 nm de TSMC, et sera utilisé dans l’iPhone 14, qui sera lancé en septembre 2022 (le nom et la date sont une estimation personnelle).