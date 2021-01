L’équité raciale et la justice est le nouvel engagement de Manzana pour freiner le racisme et promouvoir les niveaux d’opportunités en Amérique. Ce projet aura un investissement de plus de 100 millions de dollars.

L’investissement comprend un école et une académie des développeurs Apple situé à Detroit. L’objectif principal de cette annonce est d’éliminer les barrières et de construire un monde plus juste et équitable pour offrir les mêmes opportunités aux communautés qui ont été affectées par le cluster.

La société dirigée par Tim Cook est solidaire d’une communauté qui a été attaquée d’innombrables fois par de graves injustices et des barrières institutionnelles persistantes qui les ont empêchées. chercher le rêve américain, comme le fait remarquer Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales.

Apple lance la toute première Developer Academy à Detroit

Fin 2021, Apple ouvrira la première académie des développeurs à Detroit. Le but est de pouvoir donner entraînement à la communauté noire et pour aider les jeunes entrepreneurs à atteindre leurs objectifs de performance et de croissance. Cela a été annoncé dans un communiqué de presse plein d’émotions et d’objectifs.

Tous les cours enseignés seront ouverts et disponibles aux résidents de Detroit. Apple insiste sur le fait que peu importe le niveau de formation connaissances académiques ou préalables en programmation. L’académie offrira une formation d’introduction aux étudiants qui n’ont pas une base de connaissances minimale.

La phase d’introduction durera 30 jours. Ensuite, des cours complets et intensifs seront dispensés d’une durée de 10 à 12 mois, dans lequel les étudiants pourront développer des applications iOS. L’objectif fixé sera de 1 000 étudiants chaque année dans cette nouvelle académie avec différents plans d’études.

Ce nouveau programme de formation offrira l’opportunité à tous ceux qui le souhaitent, une formation complète de codage, conception, commercialisation et compétences professionnelles. Le but ultime sera d’offrir des compétences et des capacités afin que les étudiants deviennent entrepreneurs et puissent être en mesure de lancer leur propre entreprise.