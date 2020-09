Apple a annoncé mercredi son prochain événement, qui devrait avoir lieu le 15 septembre à 10 heures, heure du Pacifique.

Apple devrait révéler la gamme d’iPhone 12 lors de l’événement, composée de quatre nouveaux modèles, tous dotés d’écrans OLED et d’une prise en charge des réseaux 5G.

L’événement sera diffusé en direct le mardi 15 septembre, tout comme la WWDC 2020.

Toutes les grandes entreprises du secteur technologique ont été touchées par la nouvelle pandémie de coronavirus, et Apple ne fait pas exception. À l’exception de la diffusion en direct de la WWDC 2020, Apple a fait des annonces de produits avec des communiqués de presse pendant une grande partie de 2020. Cela a commencé en mars avec de nouveaux modèles de MacBook et iPad, s’est poursuivi en avril avec l’iPhone SE, et sera probablement la méthode de choix d’Apple pour le matériel. annonces jusqu’à la fin de la pandémie. Mais mardi, Apple a révélé qu’il organiserait au moins un autre événement virtuel cette année pour l’iPhone 12.

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a confirmé en juillet que la fourniture du prochain iPhone serait «disponible quelques semaines plus tard» que d’habitude, ce qui explique probablement pourquoi l’événement de révélation a lieu un peu plus tard que ce à quoi nous sommes habitués. L’événement iPhone 11 s’est tenu à Apple Park le 10 septembre, tandis que l’iPhone XS a été révélé le 12 septembre. Ce n’est pas un retard important, mais c’est le dernier Apple qui a révélé un nouvel iPhone en au moins cinq ans.

Des rumeurs et des rapports suggèrent qu’Apple lancera quatre modèles d’iPhone 12 cet automne – deux modèles moins chers avec des écrans de 5,4 pouces et 6,1 pouces, et deux modèles Pro avec des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces. On pense que tous les quatre disposent d’écrans OLED et de la prise en charge de la 5G, mais les modèles haut de gamme auront probablement des caméras à triple arrière par opposition à des caméras à double arrière. Il est également possible qu’Apple opte pour un lancement échelonné, avec deux modèles arrivant fin septembre ou début octobre, et les deux autres arriveront sur le marché des semaines plus tard, comme l’iPhone 8 et l’iPhone X.

En plus des nouveaux modèles d’iPhone, Bloomberg rapporte qu’Apple prévoit de lancer un nouvel iPad Air avec un écran bord à bord, deux modèles Apple Watch, des écouteurs intra-auriculaires et un HomePod plus petit. Certains de ces produits auraient été révélés par communiqué de presse mardi, mais nous n’avons encore rien vu sur le site Web d’Apple. Il serait logique de les organiser pour l’événement, étant donné qu’il y aura beaucoup de temps à remplir.

De plus, avec une date de révélation désormais fermement établie, nous devrions nous attendre à ce que la version finale d’iOS 14 commence également à être déployée dans un proche avenir. C’est évidemment une année sans précédent, mais Apple déploie généralement la dernière version d’iOS au public à peu près au moment où un nouvel iPhone sort, alors attendez-vous à des nouvelles à ce sujet bientôt.

UPDATE | 11 h 57 HE: Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a prédit qu’Apple annoncerait un événement cette semaine, l’événement du 15 septembre ne comportera aucune annonce sur l’iPhone 12:

On m’a dit qu’Apple n’annoncerait l’iPhone qu’en octobre. C’est pour l’iPad et l’Apple Watch selon toute vraisemblance. https://t.co/pw1oVXVoaL – Mark Gurman (@markgurman) 8 septembre 2020

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.