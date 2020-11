Manzana a annoncé son troisième événement de lancement de nouveau produit en 2020, ce sera le 10 novembre prochain et, comme les deux précédents, il sera totalement en ligne.

L’événement peut être vu en streaming depuis Apple.com, depuis l’application pour Apple TV, iOS, iPad OS et via YouTube. Comme lors d’occasions précédentes, il s’agit d’une production préenregistrée haut de gamme où les dirigeants et les porte-parole de l’entreprise annoncent de nouveaux produits.

L’événement commence à 10h00, heure de Californie, où le siège de Manzana. Cela équivaut à:

19h00 en Espagne 12h00 au Mexique 15h00 en Argentine

De nouveaux Mac avec des processeurs Apple et de nouveaux AirPod?

Il est prévu que lors de ce dernier événement de l’année, Apple lancera les premiers Mac qui entameront la transition des processeurs Intel vers les ARM conçus par l’entreprise elle-même.

Lors de la keynote de la WWDC, ils ont annoncé ce changement important et assuré que les premiers ordinateurs équipés de nouveaux processeurs seraient commercialisés avant la fin de 2020. Les rumeurs indiquent qu’il s’agira d’un ordinateur de bureau et d’un ordinateur portable, c’est-à-dire un iMac et un MacBook.

Ces nouveaux processeurs intégreront davantage le matériel et les logiciels, tous conçus par Apple, avec des améliorations significatives de l’efficacité des appareils et une puissance accrue. Ils sont basés sur les puces conçues pour d’autres produits de la société comme l’iPhone ou l’iPad.

Également mentionné tout au long de 2020, la possibilité de nouveaux AirPod avec un design de serre-tête peut-être appelé Studio AirPods. Ils auraient une annulation active du bruit et un prix de 349 $. Un rapport récent de Bloomberg a assuré qu’ils avaient des problèmes avec la fabrication de l’appareil et qu’il pouvait donc être retardé jusqu’en 2021.

Une autre possibilité est une mise à jour des AirPods Pro, mais le même rapport garantit qu’ils arriveraient en 2021 et non à la fin de 2020. Enfin: nous attendons toujours le lancement des AirTags qui font l’objet de rumeurs depuis 2019. Ce sont de petits accessoires que vous pouvez collez-les sur n’importe quel appareil – en fait n’importe quoi – et trouvez-les avec l’application Trouver mon.

L’article Apple annonce son troisième événement de lancement de 2020, le 10 novembre il a été publié dans Hypertext.