Apple n’a pas fini de profiter de 2020 pour impacter au monde de la technologie avec ses lancements. Tout au long de cette année, l’entreprise a dévoilé plusieurs nouveautés dans deux événements différents et un autre est en cours pour clôturer 2020 avec tout.

La société a annoncé le troisième événement Apple de l’année. La nouvelle exposition aura lieu au milieu de ce mois sous le Encore une chose. Et bien qu’il n’ait pas été dit avec certitude quel produit nous verrons cette fois, les spéculations et les prévisions commencent à apparaître.

Le troisième événement Apple de 2020

C’est à la mi-octobre qu’Apple a organisé le deuxième son deuxième événement en ligne de 2020. Dans cette démo, Tim Cook et sa société ont dévoilé le nouveau HomePod Mini au monde et, en particulier le iTéléphone 12 avec tout et technologie 5G qu’ils développaient pour leurs appareils depuis quelques années.

Maintenant, avec un signe multicolore et sous le slogan Encore une chose, la société a annoncé que ce 10 novembre prochain aura lieu le troisième événement Apple de l’année. Le plus drôle, c’est que le slogan n’est pas une ligne choisie au hasard à promouvoir. C’est une phrase utilisée pour annoncer des produits de priorité plus élevée. Alors allez planifier la date pour connaître la surprise qu’Apple s’est préparée à révéler au moment de 12:00 PM heure du Mexique.

Événement spécial Apple – One More Thing. 10 novembre pic.twitter.com/TrayoWgPrz – Federico Viticci (@viticci) 2 novembre 2020

Que pourrions-nous voir dans le prochain événement

Même si aucun appareil ou produit spécifique n’a été annoncé, On a déjà une idée de ce qui pourrait être révélé le 10 novembre. Tout semble indiquer que nous verrons une pièce jointe pour leur gamme d’ordinateurs Mac.

Selon ce que CNN mentionne, en juin de cette année, lors de leur conférence mondiale des développeurs, Apple a annoncé qu’il commencerait bientôt à utiliser ses propres puces de silicium pour l’équipement susmentionné.. Avec cela, ils mettraient de côté les composants fabriqués par Intel qui ont été utilisés ces dernières années.

Lors de cet événement, la société dirigée par Tim Cook a également révélé que les machines avec les nouveaux composants électroniques ARM commenceraient à être commercialisées à la fin de ce 2020. Et c’est une excellente nouvelle car le marché des microprocesseurs de marques telles que Qualcomm, ADM et Intel lui-même ont longtemps dominé.

Les micropuces conçues avec l’architecture ARM sont déjà utilisées dans divers iPhones et iPads et il semble qu’ils viendront probablement sur Mac. Avec ce nouveau composant, la durée de vie de la batterie devrait être prolongée et il y aura une meilleure intégration entre les appareils. Pour l’instant, ce sont quelques-unes des fortes rumeurs qui circulent concernant l’événement. N’oublie pas ça le troisième Apple Event aura lieu le 10 novembre à 12h00 au Mexique.