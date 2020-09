Apple pourrait annoncer la date de son événement iPhone 12 dès cette semaine, comme le suggère Mark Gurman de Bloomberg sur Twitter. Lors de l’événement, Apple devrait annoncer un nouveau matériel Apple Watch et fournir des détails sur le calendrier de sortie pour iOS 14 et watchOS 7 aux côtés du nouvel iPhone.

Le tweet de Gurman fait suite à un message de Jon Prosser, qui affirme qu’Apple a un communiqué de presse prévu pour le mardi 8 septembre à 9 heures HE / 6 heures PT. Le tweet d’aujourd’hui de Prosser ne fait aucune déclaration spécifique sur ce qu’Apple pourrait annoncer dans ce communiqué de presse, mais il a précédemment affirmé qu’un nouvel iPad et Apple Watch seraient publiés la semaine du 7 septembre.

Le tweet de Gurman réfute l’idée que le matériel Apple arrive cette semaine et suggère plutôt qu’une annonce de l’événement en ligne iPhone 12 et Apple Watch est plus probable.

Je ne serais pas trop enthousiasmé par les rumeurs de nouveaux produits Apple cette semaine. Plus probablement, je pense: une annonce du prochain événement iPhone / Apple Watch de septembre (bien sûr virtuel). – Mark Gurman (@markgurman) 6 septembre 2020

En général, Apple annonce et envoie des invitations à un événement iPhone environ deux semaines avant la date prévue de l’événement. Si Apple annonce l’événement iPhone 12 le 8 septembre, cela signifierait que l’événement réel pourrait avoir lieu vers le 22 septembre.

Ce qu’il est important de garder à l’esprit, cependant, c’est que l’événement iPhone 12 sera presque certainement complètement virtuel, tout comme la WWDC 2020. Cela signifie qu’Apple n’a pas nécessairement à donner autant de temps que d’habitude parce que les membres de la presse pas besoin de se rendre à Cupertino.

Même si l’événement iPhone 12 a lieu en septembre comme d’habitude, nous savons déjà que l’iPhone 12 lui-même ne sortira pas avant octobre au plus tôt. Parallèlement à l’iPhone 12, Apple devrait annoncer un nouveau matériel Apple Watch. D’autres rumeurs ont circulé suggérant un nouvel iPad, une nouvelle Apple TV, un HomePod plus petit, des AirTags et des écouteurs intra-auriculaires.

Que pensez-vous que pourrait être en réserve pour cette semaine et le reste de l’année pour Apple? Qu’est-ce que vous attendez le plus? Faites-nous savoir dans les commentaires!

