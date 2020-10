L’une des grandes nouveautés publiées par la pomme mordue lors du dernier événement Apple était le MagSafe. Ces accessoires offrent une fonction supplémentaire à l’arrière de votre iPhone, qu’il ait un étui ou non. Ses aimants maintiennent l’accessoire ancré au téléphone et ils peuvent offrir de nombreuses utilisations. Mais aujourd’hui, nous avons trouvé une autre idée dont Apple n’a pas parlé lors de la conférence et c’est qu’elle existe. un brevet pour un MagSafe pour charger le téléphone mobile et les AirPods.

Un nouveau style de MagSafe pour augmenter l’autonomie de l’iPhone

Apple a mis au point une nouvelle forme d’accessoire pour tirer le meilleur parti des aimants à l’arrière de l’iPhone. À cette définition répond le MagSafe, que pour le moment il y a peu de choix. Son utilité va des chargeurs magnétiques pour remplir la batterie des téléphones Apple ainsi que celle des placez un porte-cartes à l’arrière et dégagez le portefeuille de votre poche.

Mais les bureaux de Cupertino complotaient plus qu’un simple accessoire pour porte-cartes. Et la preuve est dans un brevet de un MagSafe pour charger le téléphone mobile et les AirPods. L’Office des brevets des États-Unis a reçu cette demande en août de l’année dernière, mais ce n’est qu’hier que le brevet a été publié. Vous pouvez y voir deux modèles ou idées différents mais avec le même objectif. La seule caractéristique qu’ils ont en commun est qu’il ressemble à une couverture à rabat qui ajoute quelques extras.

Dans le premier cas vous pouvez voir un renflement à l’arrière qui pourrait être une batterie supplémentaire pour fournir de l’électricité au terminal. En revanche, il semble qu’il existe également un crochet destiné à placer les AirPods dans la partie supérieure gauche du terminal. Selon ., cet accessoire ferait également office de chargeur pour les écouteurs de la pomme mordue. Non seulement ils disent cela, mais ils prennent l’extrait où il est dit que l’appareil accessoire peut également inclure une source d’alimentation (telle qu’une batterie) qui se trouve dans le couvercle »et que« la source d’alimentation peut également fournir de l’énergie à différents dispositifs”.

Si nous voyons l’autre modèle, nous trouvons un autre type de crochet pour les écouteurs, qui se trouvent sur le côté. Il faudra attendre un avenir que nous espérons pas trop lointain pour voir si Apple concrétise cette affaire.