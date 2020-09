L’une des annonces qui a fait le buzz autour du lancement d’Apple cet après-midi a été la présentation de sa fonction Fitness +.

C’est une plateforme qui s’ajoute à ses services d’abonnement et qui sera associée à la nouvelle Apple Watch, qui offrirait aux utilisateurs des cours virtuels et des sessions pour diverses disciplines sportives qui seront assistés par divers professionnels.

Le contenu qui sera servi dans le nouvel Apple Fitness + a été produit et supervisé par Apple, afin de garantir la qualité du contenu, selon l’entreprise elle-même.

De cette manière, pour un paiement de 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, les utilisateurs pourront par exemple accéder à des cours de fitness, de course à pied et de cyclisme, ainsi qu’à des séances de yoga ou de natation.

Ces cours seront mis à jour chaque semaine et pour les utilisateurs qui achètent une nouvelle Apple Watch, ils auront l’avantage de profiter de cette nouvelle plate-forme pendant trois mois gratuitement.

Le service propose également un moteur de recommandation personnalisé, qui prend en compte les entraînements déjà terminés pour suggérer intelligemment de nouvelles options qui correspondent aux entraînements que les utilisateurs sélectionnent le plus fréquemment, ou quelque chose de nouveau pour équilibrer leur routine actuelle.

D’après Apple, ils ont indiqué que «les clients peuvent également utiliser un outil de filtrage intuitif pour choisir ce qui est le plus important pour eux lorsqu’ils recherchent une formation, que ce soit le type de formation, le coach, la durée ou la musique. Pour les abonnés Apple Music, la musique préférée des entraînements Fitness + peut également être facilement enregistrée et écoutée plus tard, que ce soit dans un entraînement ou autrement. »

Quelle que soit la provenance des cours (iPhone, iPad ou Apple TV), les mesures de performance seront affichées sur l’Apple Watch.

Avec ce lancement, Apple entre dans un champ de compétition où des firmes comme Nike et Adidas sont la rivale à battre.

Ces entreprises ont passé des années à investir dans la création d’écosystèmes de formation connectés, qui, associés à leurs produits plus conventionnels, sont devenus un plus pour le consommateur.

En 2015, Adidas achetait Runtastic, une application de sport autrichienne avec une base de 70 millions d’utilisateurs enregistrés et avec des versions de l’application en 18 langues. Ce qu’Adidas recherchait, c’était d’avancer sur les marchés et de regagner des positions sur d’autres, comme dans le cas des États-Unis où le leader est Nike et Under Armour a été placé en 2e position, déplaçant Adidas en 3e position.

Nike a été le pionnier du suivi de la condition physique, en faisant équipe avec Apple sur l’application « Nike + course à pied » pour l’iPod et l’iPhone, en plus du lancement du FuelBand en 2012, qui est un bracelet qui surveille l’activité physique des gens comme les calories consommées, les pas effectués par jour, les distances parcourues, etc.

L’enjeu n’est rien de moins. Seulement sur le marché mexicain, pour cette année, il est prévu que le prestations de service aptitude, appareils portables connectés (vêtements) et applications numériques pour s’entraîner, ils atteindront le 257 millions de dollars par an et d’ici 2021, on estime qu’ils pourraient ajouter le 275 millions de dollars, selon les données de Statista.

Cela a du sens si l’on considère que dans le pays, 5,6 millions d’utilisateurs utilisent un appareil pour mesurer votre fréquence cardiaque comme montres, lunettes, tennis ou vêtements de sport avec capteurs, tandis que 20,2 millions de personnes téléchargent un programme d’assistance ou une application en ligne pour se former.