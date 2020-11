L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont déjà en vente et nous aurons bientôt parmi nous les 12 Mini et 12 Pro Max. La dernière génération de téléphones Apple qui présentent diverses nouvelles fonctionnalités et qui, comme dans les générations précédentes, ont stimulé les ventes des modèles qui viennent maintenant remplacer.

Apparemment, l’iPhone 11 a non seulement mené les ventes d’Apple au cours des derniers trimestres, menant même le marché lui-même, mais toujours en pleine forme. Et pour poursuivre la séquence, Apple a commandé jusqu’à 20 millions d’unités d’anciens modèles pour continuer à maintenir le stock et le niveau des ventes. Dans l’ombre, un éventuel problème d’approvisionnement avec les pièces de l’iPhone 12 pour répondre à toute la demande.

Des renforts pour leurs bonnes ventes et comme prévision

Apparemment, Apple aurait des problèmes avec la fourniture de composants pour l’iPhone 12, c’est pourquoi il met déjà le patch pour une éventuelle réduction de l’offre future de téléphones. Et comme les téléphones des générations précédentes continuent de fonctionner, la société californienne a commandé jusqu’à 20 millions d’unités supplémentaires pour eux, bien qu’ils pourraient être plus.

Les rapports indiquent que l’iPhone 11 et l’iPhone SE auraient reçu des commandes de fabrication proches de 10 millions d’unités pour chacun d’eux. Dans les commandes de fabrication supplémentaires, on retrouverait également l’iPhone XR, même si pour cela aucun chiffre n’a été filtré pour nous emmener à la bouche pour composer un total en nombre de renforts.

“Les commandes d’anciens modèles sont vraiment meilleures que prévu […] L’élan de l’iPhone 11 est vraiment fort et se poursuit. “- Sources consultées par Nikkei Asian Report

Il semble donc qu’Apple ait lancé la chaîne qui mènera à une fourniture supplémentaire de l’iPhone 11, de l’iPhone SE et de l’iPhone XR. On verra si elles deviennent nécessaires en raison du manque d’approvisionnement de l’iPhone 12 ou si elles restent simplement comme un renfort des ventes pour des modèles qui, à ce jour, continuent de récolter des ventes pour le géant nord-américain.

Via | Rapport Nikkei Assia

Partager Apple commande plus de 20 millions d’iPhone 11, iPhone SE et iPhone XR supplémentaires en renfort pour l’iPhone 12