Dans les articles à la une de cette semaine: Apple confirme son événement du 15 septembre, mais aucun nouvel iPhone n’est attendu. De plus, les tests bêta d’iOS 14 se poursuivent, le masque Apple Face Mask et bien plus encore. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine.

Cette semaine, Apple a officiellement préparé le terrain pour son événement virtuel du 15 septembre. Presque immédiatement après l’envoi des invitations avec le slogan «Time Flies», des rapports ont suggéré que l’iPhone 12 ne serait pas annoncé pendant l’événement. Au lieu de cela, la présentation d’Apple du 15 septembre se concentrera principalement sur Apple Watch et le rumeur iPad Air 4.

Également avant l’événement du 15 septembre, Apple a publié iOS 14 bêta 8 pour les développeurs et les utilisateurs bêta publics. Cela pourrait être la dernière version bêta avant la sortie du maître d’or d’iOS 14, et nous attendons plus de détails sur la version stable d’iOS 14 lors de l’événement de mardi.

Vous pouvez trouver notre tour d’horizon complet de tout ce qui vous attend lors de l’événement du 15 septembre ici.

Ailleurs, Apple a apporté plusieurs modifications à ses directives d’examen de l’App Store cette semaine. Les nouvelles directives officialisent les exigences relatives aux services de jeux en streaming sur l’App Store, notamment que chaque jeu doit être soumis individuellement à l’App Store. D’autres modifications apportées aux consignes concernent les achats intégrés, les clips d’application, etc.

Peloton a dévoilé cette semaine un nouveau Bike + avec la plate-forme GymKit d’Apple. Grâce à l’intégration de GymKit, les utilisateurs d’Apple Watch peuvent simplement appuyer sur l’écran du Peloton Bike + pour démarrer de manière transparente un entraînement et suivre la fréquence cardiaque et les calories. Vous pouvez trouver plus de détails sur le Peloton Bike + sur notre nouveau site sœur . Connect The Watts.

Enfin, des preuves continuent d’émerger suggérant qu’Apple envisage un ensemble de ses services d’abonnement baptisé «Apple One». . et 9to5Google ont respectivement trouvé des références à Apple One dans iOS et à l’application Apple Music pour Android. Nous pourrions en savoir plus sur Apple One dès mardi.

Celles-ci et le reste des articles à la une de cette semaine ci-dessous.

iOS |

iPhone |

Apple Watch |

Mac et iPad |

Top des histoires Apple, vente au détail |

Applications |

Apple TV |

Top des histoires d’Apple, entreprise |

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de . pour plus de vidéos.

Meilleures vidéos de cette semaine |

. Daily |

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par publipostage: Créez et envoyez de superbes newsletters par e-mail avec Direct Mail, une application de marketing par e-mail facile à utiliser pour Mac. Commencez gratuitement et économisez 10% lorsque vous vous inscrivez à n’importe quel plan tarifaire.

. Watch Time Saison 3 à venir |

Jeff Benjamin rejoint Zac Hall pour donner à Apple Watch Series 3 et Series 5 une interview de sortie avant l’annonce de nouveaux modèles. . Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont Apple Watch affecte leur vie.

Commandité par Pillow: Pillow est une solution de suivi du sommeil tout-en-un pour vous aider à mieux dormir. Téléchargez-le dès aujourd’hui sur l’App Store.

Commandité par Fantastical Premium par Flexibits: Rendez-vous sur flexibits.com/watchtime pour économiser 20% sur votre première année!

Podcast Happy Hour . |

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par TextExpander: Visitez textexpander.com/podcast et sélectionnez . Happy Hour pour économiser 20% sur votre première année!

Commandité par Fundrise: Bienvenue dans le futur de l’investissement immobilier.

Commandité par Pillow: Pillow est une solution de suivi du sommeil tout-en-un pour vous aider à mieux dormir. Téléchargez-le dès aujourd’hui sur l’App Store.

Podcast Stacktrace |

Stacktrace de . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par l’application Concepts: Dessinez et concevez vos idées sur une toile infinie avec une encre vectorielle flexible. Disponible sur iPad et iPhone. Essayez-le gratuitement.

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work de . est disponible sur les podcasts Apple, Overcast, Spotify et via RSS pour les autres lecteurs de podcast.

Abonnez-vous pour recevoir quotidiennement toutes les histoires de . dans votre boîte de réception. Et à 9to5Toys pour les meilleures offres du Web.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: