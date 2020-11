En raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Apple aurait demandé au géant Foxconn de réaliser une partie de la fabrication du iPad et Mac au Vietnam. Ce n’est pas la première fois qu’Apple fabrique ses produits là-bas, j’ai déjà expérimenté avec des AirPods Pro et aussi avec certains modèles d’iPhone. Dans les deux cas, avec un résultat très satisfaisant, tant dans le temps que dans le niveau de qualité optimal exigé par Apple.

Foxconn envisagerait de faire un investissement important d’environ 270 millions dollars pour étendre sa production et ses opérations de fabrication dans le pays vietnamien. Cette mesure l’aiderait également à contourner les restrictions imposées par les États-Unis à la Chine. Des mesures qui ont mis en péril le fonctionnement des grandes entreprises qui dépendaient directement de la Chine pour la fabrication de leurs produits.

Selon Nikkei, la société taïwanaise pourrait passer à un 30% de ses lignes de production en dehors du pays d’origine pour continuer à fonctionner normalement et faire face aux futures demandes de fabrication. Grâce à ça expansion, Foxconn a offert une plus grande opérabilité de fabrication, non seulement pour les équipements Apple, mais également pour d’autres entreprises qui ont besoin de ses services.

Foxconn a déjà fabriqué des appareils Apple au Vietnam

Image: Daniel Romero

Certains modèles de iPhone Ils ont été fabriqués au Vietnam, mais aussi d’autres appareils comme les AirPods Pro.Les résultats ont été satisfaisants, donc l’idée de faire du Vietnam un allié pour la production d’équipements électroniques, ne serait pas une mauvaise décision, comme le rapporte ..

Il n’est pas précisé quel modèle d’iPad ou Mac seraient ceux produits dans le pays vietnamien dans les usines Foxconn. Nous rappelons qu’Apple vient de lancer le nouveau Mac avec des processeurs M1 à architecture ARM, où actuellement, le délais de livraison ils sont quelque peu élevés. Bien entendu, en plus des problèmes causés par la pandémie actuelle, la forte demande pour les nouveaux Mac récemment mis en vente a également joué un rôle clé.

Le support de nouvelles usines décentralisées pourrait offrir une plus grande puissance de performance dans la fabrication des appareils Apple. Pour le moment, Foxconn serait heureux d’investir au Vietnam, où Apple et la société taïwanaise elle-même pourraient assurer la production sans craindre des sanctions américaines contre la Chine – et vice versa – qui entraveraient les relations commerciales.

