Dans le cadre d’un examen plus large de la nouvelle Nomad Base Station Pro et de la technologie de charge sans fil Aira qui la sous-tend, Bloomberg rapporte qu’Apple travaille sur un chargeur sans fil «moins ambitieux» pour l’iPhone. Cela vient après l’annonce infâme, le retard et l’annulation éventuelle d’AirPower.

Le rapport d’aujourd’hui de Bloomberg corrobore une affirmation antérieure de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo. En janvier, Kuo a affirmé qu’Apple publierait un «plus petit tapis de chargement sans fil» pour les utilisateurs d’iPhone. Le rapport de Kuo se concentrait spécifiquement sur les produits à venir au cours du premier semestre 2020, mais la pandémie COVID-19 a probablement jeté une clé dans certains des plans d’Apple pour les versions de produits et d’accessoires.

L’un des avantages d’AirPower était sa conception «drop any» qui fonctionnait avec l’iPhone, les AirPods et l’Apple Watch. Ce nouveau chargeur sans fil serait «moins ambitieux» qu’AirPower, mais les détails ne sont pas clairs. Il peut s’agir d’un chargeur sans fil à appareil unique ou peut-être de quelque chose d’un peu plus avancé.

La mention passagère d’un nouveau chargeur sans fil Apple fait partie du rapport plus large de Bloomberg sur la nouvelle Nomad Base Station Pro et la technologie de charge sans fil développée par la startup Aira:

Plus d’un an après la disparition d’AirPower, Apple développe un chargeur sans fil moins ambitieux pour l’iPhone. Mais alors que le géant de la Silicon Valley travaille sur ce produit, Aira Inc., une startup basée à Chandler, en Arizona, déploie cette semaine une technologie appelée FreePower qui vise à tenir la promesse originale d’AirPower et fonctionne pour les appareils de différents fabricants. , y compris ceux de Google et Samsung Electronics Co. – pas seulement Apple.

La Nomad Base Station Pro, avec laquelle nous avons travaillé plus tôt dans la journée, présente une conception presque partout avec prise en charge des smartphones et des écouteurs tels que les AirPods. Contrairement à ce qu’aurait offert AirPower, le tapis de chargement de Nomad n’offre pas de support pour Apple Watch. Apple a finalement annulé le projet AirPower en raison de problèmes de qualité.

