Selon Bloomberg, Pomme présentera son nouveaux iPhones au mois de octobre, et pas dans celui de septembre comme d’habitude. Ce retard a évidemment été causé par l’urgence sanitaire et tous les problèmes et complications qui ont suivi.

La conception des nouveaux iPhones et de nombreuses fonctionnalités a été achevée avant même que le virus ne se propage, mais l’éclosion de la pandémie a généré des problèmes pour les tests finaux et a retardé le démarrage de la production de plusieurs semaines. Si le lancement des nouveaux iPhones a été retardé de quelques semaines, cela ne se produira pas avec iOS 14, la dernière version du système d’exploitation Apple pour les appareils mobiles devrait arriver en septembre.

Apple confiant, malgré le virus, 80 millions d’iPhone devraient être expédiés d’ici la fin de l’année

Malgré cela, Apple semble très confiant et a demandé à ses fournisseurs de produire au moins soixante-quinze millions d’iPhones d’ici la fin de l’année, plus ou moins le même montant demandé l’année dernière. Le géant de Cupertino, en effet, s’attend à des expéditions de nouveaux iPhone 12 pourrait atteindre quatre-vingts millions d’unités.

Les quatre nouveaux iPhone ils comprendront pour la première fois deux modèles d’entrée de gamme est deux haut de gamme, et tous seront équipés d’écrans OLED. Les deux iPhones d’entrée de gamme seront disponibles dans un nouvelle taille de 5,4 pouces et une option de 6,1 pouces, tandis que les modèles Pro offriront un panneau de 6,1 pouces et un panneau de 6,7 pouces. Ce dernier sera le plus grand écran jamais vu sur un iPhone.

Tous les nouveaux iPhones présenteront un design mis à jour avec des bords carrés similaires à ceux de l’iPad Pro. Les modèles haut de gamme continueront d’avoir des bords en acier inoxydable, tandis que les variantes moins chères auront des bords en aluminium. Très probablement, l’iPhone 12 Pro sera disponible dans l’option de couleur bleu foncé qui remplacera la couleur vert minuit de l’iPhone 11 Pro.