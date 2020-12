Apple se caractérise par faire les choses très bien ou très mal. Par exemple, dans le cas du clavier papillon, sa gestion a été assez améliorable, mais avec cet incident de l’iPhone 11, il se situe à l’extrême opposé et offre le service que l’on attend d’une entreprise avec une image comme la vôtre. Et en tant qu’utilisateur, j’aimerais vraiment penser que cela ne crée qu’un précédent qui, à l’avenir, guidera les étapes de la technologie.

Et je continue la comparaison avec laquelle j’ai commencé, pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je veux dire. En 2016, Apple a changé le système de clavier de son MacBook, passant du clavier à ciseaux à un nouveau système, appelé clavier papillon. Il n’a pas fallu longtemps pour que les premiers problèmes apparaissent, mais pendant un certain temps, Apple a nié le major et a continué d’insister pour utiliser ce système. Ce n’est qu’en 2018 qu’il a dû reconnaître le problème, et un an plus tard, en 2019, revenir au clavier à ciseaux de ses ordinateurs portables. La résistance à reconnaître l’erreur, à permettre un programme de soutien aux personnes touchées et à abandonner ce système sont un exemple de mauvais comportement.

Et aujourd’hui, cependant, nous trouvons un programme de remplacement Module d’affichage iPhone 11. En tant que professionnel des technologies de l’information, ainsi que dans le rôle d’utilisateur d’un iPhone 11, j’essaie de me tenir au courant de tous les incidents liés à mon smartphone. Et, cette année, le seul dont j’ai eu connaissance était celui qui, en raison d’une mise à jour iOS; cela a amené l’écran à prendre une certaine teinte verdâtre.

Malgré cela, Apple affirme avoir détecté (et je n’en doute pas, logiquement) une petite quantité (toujours petite, chez tous les fabricants) d’iPhone 11 avec une défaillance du module d’affichage, provoquant l’arrêt de la réponse de l’écran aux frappes de l’utilisateur. Et pour y répondre, bien avant que ce problème ne commence à se propager, et même sans savoir s’il affecte plus ou moins d’appareils, Apple a lancé un programme de réparation, sans frais pour les utilisateurs, dans lequel le composant défectueux sera remplacé qu’il y ait ou non preuve d’un tel problème.

Le problème, selon Apple, n’affecte que l’iPhone 11, pas ses versions Pro et Pro Max, et pour vérifier si un appareil spécifique est concerné par ce problème, il est nécessaire de saisir son numéro de série sur le site Web activé par Apple à cet effet. Si le téléphone est concerné par le problème, le texte suivant s’affiche:

«Le numéro de série que vous avez entré peut être éligible pour ce programme. Veuillez choisir une option de service ci-dessous. »

Alors que dans le cas contraire, si l’iPhone 11 ne fait pas partie de ceux dont le composant est défectueux, le texte sera le suivant:

«Le numéro de série que vous avez entré n’est pas éligible dans le cadre de ce programme pour l’une des raisons suivantes:

– Il ne fait pas partie de la plage de numéros de série concernée.

– Nos dossiers montrent que votre appareil a déjà été réparé dans le cadre de ce programme.

– Nos dossiers montrent que votre appareil n’est plus éligible à un service gratuit dans le cadre de ce programme. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. »

Un aspect important, bien sûr, est qu’Apple effectuera également ce remplacement sur les téléphones présentant des dommages physiques (comme l’écran cassé, par exemple), mais dans ces cas ces dommages devront également être réparés de force, et que sera le propriétaire de l’iPhone 11 qui devra s’en occuper, car ce programme ne couvre naturellement que le remplacement du module d’affichage concerné.

En revanche, les utilisateurs qui ont connu ce problème sur leur iPhone 11 avant qu’Apple ne lance ce programme et qui ont donc dû payer sa réparation, peut demander le remboursement des frais payés pour cela. Tant que, oui, ladite réparation a eu lieu dans un service technique officiel.

L’idée, évidemment, est que les appareils ne tombent pas en panne, mais malheureusement, la réalité est assez éloignée de ce point pour le moment. Ainsi, on apprécie qu’au moins les entreprises agissent, comme dans ce cas d’Apple avec l’iPhone 11, avec la diligence attendue, en reconnaissant le problème le plus rapidement possible et en le rendant aussi facile que possible à résoudre. J’espère vraiment que cela crée un précédent.