Apple et Google développent leur cadre de notification d’exposition COVID-19 précédemment publié dans le but de simplifier le processus. Le système arrivera dans le cadre d’iOS 13.7, dont la sortie est prévue mardi. L’utilisateur Android Android 6 ou supérieur recevra la mise à jour plus tard en septembre (via The Verge).

Simplifier la journalisation des expositions COVID-19

Le nouveau système signifie que les autorités de santé publique aux États-Unis n’ont plus besoin de développer des applications autonomes. Au lieu de cela, ils doivent simplement configurer le cadre de base fourni par le géant de la technologie en fonction des besoins de leur État. Les applications existantes ne seront pas affectées par le changement.

Dans un communiqué, Apple et Google ont déclaré:

Dans le cadre de la prochaine étape de notre travail avec les autorités de santé publique sur les notifications d’exposition, nous leur permettons d’utiliser plus facilement et plus rapidement le système de notifications d’exposition sans avoir à créer et à maintenir une application. Exposure Notifications Express offre une autre option aux autorités de santé publique pour compléter leurs opérations existantes de recherche des contacts avec la technologie sans compromettre les principes fondamentaux du projet en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs.

Assemblez le fichier de configuration, pas une application

Le nouveau système signifie que les services de santé participants doivent uniquement assembler un fichier de configuration au lieu de gérer une application. Ils peuvent définir leurs scores de risque, rediriger les utilisateurs vers le site Web de leur service de santé spécifique et modifier la recommandation pour les utilisateurs qui ont été exposés. Les systèmes d’exploitation iOS et Android pourront alors générer automatiquement les logiciels nécessaires. Sur un iPhone, cela se fera au niveau du système d’exploitation. Le cadre mis à jour permet l’interopérabilité entre les États. Maryland, Nevada, Virginie et Washington, DC sont déjà inscrits.