Nous sommes à une époque où les brevets sont partout. Les différents fabricants s’efforcent d’innover au maximum pour que leurs prochains appareils apportent quelque chose de nouveau sur le marché. Certains ont déjà réussi dans le domaine des smartphones avec la diversification vers les téléphones pliables, un secteur où Apple s’apprête à faire le saut. La preuve est un nouveau brevet qui présente un modèle mobile pliable dont l’écran ne casse pas.

Mobiles pliables avec écran incassable

C’est un fait qu’Apple est derrière un téléphone pliable et il se rapproche de plus en plus. Cette année, cela ne pouvait pas être, et nous devrons attendre la prochaine pour voir quelles nouvelles la pomme mordue apporte dans ce domaine pour l’année prochaine. Mais il reste encore beaucoup à voir et surtout à décider au sein de la pomme mordue avec cet important projet. Et c’est que les dernières avancées de celles de Cupertino dans ce domaine est la conception d’un écran qui ne casse pas.

Et c’est l’une des grandes préoccupations des utilisateurs: que leur téléphone pliable se brise dans sa partie la plus fragile. Les panneaux laissent de côté la protection d’un verre solide par un panneau flexible est intéressant, mais il est vrai qu’il faut tenir compte de beaucoup de choses. Avec les utilisations du terminal, il est très probable que l’écran subisse des dommages et dans la pomme mordue, ils essaient de résoudre ce problème.

Selon Macrumors, l’Office américain des brevets et des marques. a reçu un brevet intitulé «Structure hybride de bardage / fenêtre pour les applications d’écran flexible». Il détaille l’utilisation d’un double écran, l’un plus souple et l’autre plus solide. Ce rapport montre clairement que les fissures internes sont difficiles à réparer, mais il existe un moyen d’empêcher la formation d’une fissure plus grande. Le procédé consiste, selon le rapport, à placer un verre “conçu pour avoir une dureté et une résistance à la traction suffisamment élevées pour fonctionner comme couche de protection externe pour le dispositif électronique … Par conséquent, la couche de revêtement “dur est suffisamment durable pour une résistance élevée aux perforations et aux rayures.”

De prévenir à guérir

L’idée d’avoir un écran incassable dans le prochain smartphone pliable C’est très intéressant, mais c’est vrai qu’il y a un autre projet encore plus intéressant en jeu. Et, comme nous l’avons mentionné la semaine dernière, Apple a également travaillé sur l’idée d’apporter un écran qui se soigne, ce qui attire également beaucoup d’attention.