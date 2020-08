Android domine complètement la part de marché en Inde; Le système d’exploitation de Google représente plus de 98% des ventes dans le segment des smartphones. La majorité des téléphones vendus en Inde sont inférieurs à 15000 ₹ (200 $), ce qui a permis à des acteurs à petit budget comme Xiaomi et Realme de gravir les échelons ces dernières années.

Au cours des cinq dernières années, des centaines de millions de clients ont acheté leur premier smartphone et le marché connaît déjà une dynamique accrue dans les segments milieu de gamme et haut de gamme. Les téléphones Galaxy A de Samsung sont très bien accueillis en Inde, et OnePlus a enregistré une augmentation fulgurante au cours des trois dernières années dans le pays grâce à la livraison de téléphones qui ont considérablement réduit les produits phares.

Les ambitions d’Apple en Inde ont langui au cours des cinq dernières années, mais cela change enfin.

Alors que les fabricants d’Android ont connu une croissance régulière, les ambitions d’Apple en Inde n’ont pas réussi à prendre de l’ampleur. La société voulait vendre des iPhones reconditionnés en Inde pour abaisser la barrière à l’entrée, mais le gouvernement indien a mis un terme à cette initiative avant même qu’elle ne décolle. Ensuite, dans le but de stimuler la fabrication locale, le gouvernement a prélevé de lourdes taxes à l’importation sur les téléphones provenant d’autres marchés, ce qui a eu des effets négatifs sur les iPhones.

Découvrez tous les meilleurs services VPN que vous pouvez utiliser en 2020

Les droits d’importation signifiaient que l’iPhone SE 2020 – qui coûte 399 $ aux États-Unis – a fait ses débuts à 42500 ₹ (572 $) en Inde. Cela contraste avec les téléphones Android, qui coûtent moins cher que leurs homologues mondiaux en Inde. Le OnePlus Nord est disponible au prix de 27 999 ₹ (377 $), avec le même appareil au prix de 379 £ (497 $) au Royaume-Uni.

Samsung, Xiaomi, OnePlus et d’autres fabricants d’Android ont contourné les droits d’importation du gouvernement en lançant rapidement la production locale, mais il a fallu un certain temps à Foxconn et Wistron – les fabricants sous contrat d’Apple – pour installer des installations en Inde. Apple a donc non seulement dû faire face à un marché limité au départ, mais il était désavantagé en raison de son incapacité à fabriquer des iPhones localement.

Mais cela change enfin. Foxconn et Wistron ont commencé à fabriquer certains iPhones en Inde à partir de l’année dernière, et cette initiative a reçu un coup de pouce majeur ces derniers mois avec le lancement de l’assemblage local de l’iPhone 11 phare – la première fois qu’un iPhone phare est assemblé en dehors de la Chine. La fabrication locale permet à Apple d’éviter la taxe à l’importation de 30% et de mieux positionner les derniers iPhones par rapport au OnePlus 8 Pro et au Galaxy Note 20 Ultra.

Mais c’est le segment de milieu de gamme où Apple peut devenir agressif. Parallèlement à l’iPhone 11, l’iPhone SE 2020 est également en cours d’assemblage en Inde, ce qui permet à Apple d’être beaucoup plus compétitif en matière de réductions. Le téléphone se vend déjà 35999 ₹ (484 $), soit 8000 ₹ (107 $) de plus que le OnePlus Nord.

La création de son propre magasin de vente au détail donne à Apple beaucoup plus de contrôle sur les prix.

L’iPhone SE 2020 est alimenté par le chipset phare A13 Bionic et recevra au moins cinq ans de mises à jour de la plate-forme, et le fait qu’il soit disponible pour 35999 ₹ rend le téléphone accessible à un public plus large. Cela n’a tout simplement pas été le cas pour Apple dans le passé, et bien que ses produits aient toujours été considérés comme ambitieux, leur prix était hors de portée de la plupart des clients en Inde.

Le passage à la fabrication locale permet à Apple de résister pour la première fois à OnePlus et Samsung, mais ce n’est qu’une partie de l’équation. Parce qu’Apple fabrique maintenant ses derniers iPhones en Inde, elle peut enfin installer son magasin de détail et sa vitrine en ligne dans le pays, avec un nouveau rapport suggérant qu’elle lancera les choses le mois prochain. Apple tente de le faire depuis quatre ans maintenant, mais les normes d’approvisionnement locales ont empêché la marque d’obtenir l’approbation requise. Le gouvernement indien dicte que pour qu’un fabricant lance un magasin de détail à marque unique, il doit investir dans des installations de production locales.

Incapable de répondre à ces exigences, Apple s’est appuyée sur des fournisseurs tiers et des magasins grand format comme Aptronix, Reliance Digital et Croma, et des plates-formes de commerce électronique comme Flipkart pour vendre ses produits. Mais en lançant ses propres magasins de détail et en créant une boutique en ligne, Apple peut contrôler les prix de ses produits en Inde et les rendre facilement accessibles.

La fabrication locale est le catalyseur dont Apple avait besoin pour relancer ses ambitions en Inde, et une fois cela réglé, il sera intéressant de voir exactement ce que l’entreprise a en réserve pour le pays. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a constamment déclaré que l’Inde était un marché clé pour la marque, mais des obstacles réglementaires l’ont empêchée de relever un défi pour ses rivaux Android.

Avec la boutique en ligne qui devrait faire ses débuts le mois prochain – juste avant la saison des festivals – et un premier magasin de détail à Mumbai prévu pour l’année prochaine, Apple est enfin sur la bonne voie en Inde. Et cela devrait effrayer OnePlus et Samsung.