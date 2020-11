Apple travaille à la recherche de l’innovation pour apporter de grandes améliorations à ses appareils. Cela signifie se passer de certaines fonctionnalités du passé pour les remplacer par de nouvelles. Rappelons le départ de la mini-prise 3,5 mm via un seul connecteur à la base, ce que peu de gens ont manqué en raison de l’utilisation croissante des écouteurs sans fil, mais en termes de sécurité TouchID perdu sur iPhone. Mais leurs prières pourraient bientôt être entendues avec le nouveau système de reconnaissance d’empreintes digitales proposé par Apple.

Ce serait le nouvel iPhone TouchID à l’avenir

De nombreuses entreprises concurrentes de la pomme mordue ont proposé des fonctionnalités qui ont rendu les téléphones plus élégants sans perdre de fonctionnalités. Il existe déjà des solutions pour utiliser tout l’écran du terminal sans se passer de la caméra frontale, soit avec une amélioration mécanique, soit sous l’écran lui-même, ce qui vaut également pour le capteur d’empreintes digitales. le FaceID est bien, mais plus d’un veut récupérer le lecteur d’empreintes digitales.

Pour les utilisateurs du nouvel iPad Air, l’utilisation du bouton d’alimentation comme lecteur n’a posé aucun problème, mais Cupertino a d’autres idées en tête. Comme vous pouvez le voir dans les nouveaux croquis déposés auprès du US Patent and Trademark Office, Apple a des plans pour son TouchID sous l’écran.

Selon la firme, il est possible de placer un système de capture d’image sous l’écran, mais le problème réside dans la taille du terminal. Cela le rendrait plus épais et pour cela il aura un autre type de système qui transmet l’infrarouge à ondes courtes. Mais ce qui est frappant, c’est qu’il réfléchit la lumière lorsque vous posez votre doigt sur l’écran. Cela résout également un autre problème, à savoir que l’infrarouge n’émet aucune lumière, donc il n’interfère pas avec ce que l’utilisateur voit à l’écran.

Un projet de l’iPhone 11

Tous les utilisateurs étaient perplexes lorsque Apple a lancé sa gamme X avec FaceID exclusivement. L’une des fonctionnalités les plus importantes pour donner plus de visibilité à l’écran a été perdue, mais il y a deux ans nous vous parlions d’un projet qui mettait le TouchID sous l’écran de l’iPhone 11. Il faudrait attendre de voir comment ce brevet évolue et s’il est vraiment ceux de Cupertino veulent remonter le temps.