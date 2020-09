Apple a annoncé jeudi qu’elle investissait dans la construction de deux des plus grandes éoliennes terrestres du monde, afin de devenir 100% neutre en carbone d’ici 2030. Les sites seront situés près de la ville danoise d’Esbjerg. En outre, un nouveau centre de données à Viborg, au Danemark, entièrement alimenté par des énergies renouvelables issues de projets locaux, est désormais opérationnel.

Apple étend son empreinte énergétique européenne

Une fois terminées, les turbines auront une hauteur de 200 mètres et devraient produire 62 gigawattheures par an. En outre, Apple a révélé que son fournisseur, Varta, s’était engagé à exécuter son processus de production Apple avec 100% d’énergie renouvelable. En outre, d’autres fabricants européens travaillent également à produire des produits Apple en utilisant des solutions d’énergie propre. Il s’agit notamment de Henkel et tesa SE en Allemagne, DSM Engineering Materials aux Pays-Bas, STMicroelectronics basé en Suisse et Solvay basé en Belgique, New Data Center Online

Le nouveau centre de données est maintenant opérationnel

Le centre de données de Viborg est une installation de 45 000 mètres carrés. Il fournit une assistance réseau et un stockage de données aux utilisateurs de la région, contribuant à alimenter l’App Store d’Apple, Apple Music, iMessage, Siri et d’autres services en Europe. Il est entièrement géré sur des projets locaux d’énergie renouvelable. Le site présente des conceptions avancées de bâtiments écologiques. Par exemple, il dispose d’un système de refroidissement basé sur des flux d’air naturels qui réduisent considérablement la consommation d’eau et d’énergie. Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple, a commenté: