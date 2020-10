Les développeurs qui ont commandé un Mac mini avec la puce A12Z pour commencer la transition vers Silicium Apple ils sont invités dans des laboratoires Apple spéciaux pour recevoir une formation afin de les aider à optimiser leurs applications.

Les rendez-vous peuvent être demandés jusqu’au 1er novembre prochain et débuteront les 4 et 5 du même mois. Cette invitation est individuelle et uniquement pour les développeurs qui ont le kit de développement Apple se compose d’un Mac mini modifié.

Ce kit est une affectation temporaire – contre paiement – dont il ne peut être distribué n’importe quelle information liées aux spécifications ou aux performances. Ni les images des composants internes. Avant que les développeurs ne le reçoivent, ils ont dû signer un accord de confidentialité.

La note à laquelle . a eu accès ne précise pas les points à discuter lors de la session dans les laboratoires d’Apple, mais elle indique qu’il s’agira d’une orientation personnalisée visant à optimiser les applications iPhone, iPad et Mac et Mac. Évidemment, tous avec la nouvelle puce Apple Silicon avec architecture ARM.

Un nouvel événement Apple axé sur le Mac et Apple Silicon

Titre de l’image: Carles Rabadà.

Apple a introduit dans le dernier Juin WWDC le nouveau pari de commencer à utiliser leurs propres processeurs sur tous les Mac. Le processus de transition pourrait prendre quelques années, mais d’ici la fin de 2020, nous pourrions rencontrer le premier Mac commercial à intégrer Apple Silicon avec l’architecture ARM.

Plusieurs rumeurs ont fait état d’un événement possible au cours du mois de novembre de cette année, en particulier le prochain 17 novembre. Désormais, il faut plus de force quand on estime que l’invitation des développeurs dans les laboratoires Apple – en plus de la formation – serait de proposer un large catalogue d’applications compatibles avec la nouvelle architecture.

Apple propose un certain nombre de ressources d’assistance pour vous aider à vous adapter. L’idée dans la phase initiale est d’avoir les applications les plus populaires pour être 100% compatibles avec Apple Silicon. Dans une phase plus avancée, il commencerait par des applications professionnelles qui ne sont actuellement compatibles qu’avec le Architecture Intel x86.

L’article Apple invite dans ses laboratoires un groupe de développeurs spécialisés dans Apple Silicon a été publié dans Explica.co.