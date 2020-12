L’iPad 2021 d’Apple d’entrée de gamme sur les tablettes avec iOS est en route, amélioré en écran et chipset par rapport au modèle de base actuel, et arrivera sur le marché au printemps prochain avec un prix très intéressant de 299 $, selon ce qu’on nous dit dans les médias chinois. cnBeta.

Apple domine fermement le segment des tablettes, mais vous en voulez plus. Il ne fait aucun doute que l’iPad Pro 2020 est la meilleure tablette commercialisée cette année. Bien qu’Apple insiste sur le fait qu’il a suffisamment de capacité pour «remplacer les ordinateurs portables» son prix est très élevé Et il augmente encore plus lorsque vous l’équipez d’un haut débit mobile et d’accessoires conçus pour lui donner plus de potentiel, comme le clavier ou le stylet. Et c’est là qu’intervient cet Apple iPad 2021 qui, s’il atteint le prix référencé, permettra à tout acheteur de l’acquérir.

À quoi ressemblera l’iPad 2021 d’Apple de base

Le nouveau modèle correspondrait à la neuvième génération de tablettes électroniques Apple. J’utiliserais un écran de 10,5 pouces et cela réduirait sensiblement les lunettes pour se rapprocher de la conception des modèles “Pro”. Les comparaisons s’arrêtent ici car ce modèle est axé sur l’offre de valeur pour le prix.

Je monterais le chipset Apple A13 de l’iPhone 11, accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne pour doubler la configuration de base du modèle équivalent de cette année.

Sa conception serait plus carrée et son châssis serait allégé pour réduire le poids total. Il continuera à utiliser le port Lightning breveté d’Apple, sans passer à l’USB Type-C comme cela serait pratique et comme d’autres modèles tels que le Pro ou l’Air l’ont déjà fait. Il aurait le bouton d’accueil physique, un autre composant que ses frères aînés ont laissé derrière eux.

Je conserverais le Touch ID qui est un élément premium pour cette gamme de tablettes. La réduction des coûts proviendrait du système de caméra avec un seul capteur à l’arrière et n’inclurait pas le capteur LiDAR, l’un des composants phares de l’iPad Pro 2020 et un élément distinctif par rapport au reste de l’offre.

Votre prix de 299 $ il est raisonnable pour la marque Apple et permettra l’accès aux tablettes Apple à un plus grand nombre d’utilisateurs. Il serait disponible au printemps prochain selon les médias chinois. Un peu en avance sur le calendrier. Nous vous le disons déjà.