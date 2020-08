Septembre approche et avec le nouveau mois aussi le traditionnel fenêtre de lancement pour les nouveaux appareils Apple. La société Cupertino a toujours présenté de nouveaux smartphones en milieu de mois mais cette année pourrait être différente. Pour le moment, il n’est pas clair si la famille iPhone 12 arrivera directement en octobre ou si la phase de commercialisation sera doublée.

Apple pourrait présenter le nouvel iPhone 12 comme d’habitude en septembre, mais il y aura une disponibilité à l’achat à partir des semaines suivant le lancement. Cela permettrait à l’entreprise de récupérer au moins quelques semaines pour terminer le travail suspendu en raison de la pandémie.

Malgré cette phase d’incertitude, il y a certaines choses que les fuites jugent sûres. En particulier, YouTuber Jon Prosser a publié une vidéo dans laquelle anticipe plusieurs actualités sur les appareils Apple.

Voici les dernières actualités sur iPhone 12

Selon ses sources, le nouvel iPhone 12 aura des cadres extrêmement petits. Ce choix aura à la fois une fonction esthétique mais aussi une fonction ergonomique. L’un des avantages des petites lunettes est que l’écran apparaîtra plus grand et par conséquent l’encoche semblera moins invasive. À l’intérieur de l’encoche un nouveau système de capteurs pour gérer Face ID et la nouvelle technologie augmentera les chances de déverrouillage.

En restant dans la zone d’affichage, le leaker est certain que le panneau supportera le taux de rafraîchissement à 120Hz. La fonction peut être activée directement par l’utilisateur ou il sera possible de laisser le système décider quand l’utiliser.

Pour quel souci compartiment photographique de l’iPhone 12 Pro Max, les capteurs seront plus grands que la version de base. Ce choix vous permet de capturer plus de lumière et d’améliorer le rendu des photos. En plus, ce sera Il existe une caméra LiDAR qui prend en charge la mise au point laser.

Essayer d’imaginer la disponibilité en pré-commande, le leaker indique le 12 octobre comme date de référence pour l’iPhone 12. Les premières livraisons commenceront la semaine suivante pour le modèle de base. Pour iPhone 12 Pro, et probablement aussi pour la version Pro Max à la place il faudra attendre au moins jusqu’en novembre.