La vie privée des utilisateurs a une fois de plus mis publiquement les deux sociétés à charge.

Apple devient sérieux en termes de contrôle des données utilisateur collectées par les applications et il semble que Facebook n’a pas aimé le changement d’avis.

Très vite, les développeurs devront demander la permission Les utilisateurs d’iOS 14 pour collecter leurs données et les suivre via les applications installées sur leur iPhone ou iPad, ce qui beaucoup plus difficile de créer des publicités ciblées pour des applications comme Facebook. Il est prévu que cette opération arrive en septembre dernier, mais la société de Cupertino a décidé de retarder sa mise en œuvre début 2021.

Maintenant que la nouvelle année approche à grands pas, les développeurs ont réalisé qu’Apple était sérieux. Facebook a été le premier à faire entendre sa voix, car votre activité publicitaire pourrait être sérieusement affectée car, si vous prévoyez que vos utilisateurs refuser l’autorisation d’utiliser vos données. Comme nous l’avons expliqué précédemment, à l’entreprise de Mark Zuckerberg tu n’es pas d’accord avec tout ça et a protesté de manière massive.

Annonces dans les principaux journaux américains.

Si vous pensiez que Facebook réagirait à la directive stricte d’Apple pour protéger la vie privée de ses utilisateurs avec une simple déclaration, vous l’avez vraiment sous-estimée. Et c’est que le réseau social le plus célèbre au monde a décidé de montrer son désaccord en grand, en diffusant des annonces pleine page dans les principaux journaux américains. Plus précisément, dans le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal Vous pouvez lire l’annonce ci-dessous.

Par rapport à tout cela, Facebook assure qu’avec sa protestation particulière, il veut “défendre les petites entreprises du monde entier”, comme le dit le titre de l’annonce. On y lit également que «tous ces changements seront dévastateurs pour les petites entreprises, qui méritent d’être entendues» par rapport au fait que nombre d’entre elles Ils dépendent de leur réseau publicitaire pour générer des ventes.

Apple n’a pas répondu directement aux protestations de Facebook, mais la récente publication des étiquettes de confidentialité annonce que la société Apple restera ferme sur sa nouvelle voie de protéger la confidentialité des utilisateurs.