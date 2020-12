Ce 2020 et malgré la pandémie, l’industrie de la technologie ne s’est pas arrêtée du tout. Au contraire, pendant tous ces mois, ils ont présenté des choses spectaculaires, et bien sûr, il faut mentionner Apple là-bas, qui après beaucoup d’attente a lancé des appareils que tous les fans attendaient comme les nouvelles générations de l’Apple Watch et de l’iPad, ainsi que l’iPhone 12 et le Mac avec Silicon et la puce A1.

Cependant, il y avait des rumeurs qui pointaient vers d’autres produits qui semblaient également intéressants. Parmi eux, nous avons de nouveaux AirPods, les aides auditives intelligentes de Cupertino qui apparemment, ils seraient encouragés à présenter un autre modèle pour ceux qui ont plongé avec l’audio, mais comme nous le savons déjà, dans aucun des trois événements virtuels qu’ils ont rassemblés au cours des dernières semaines, ils n’ont été mentionnés et ils ne nous ont pas non plus montré à quoi ils ressembleraient.

Apple présente au monde les AirPods Max

Mais ce 8 décembre et à la surprise de bien des choses ont changé, Apple a officiellement annoncé l’arrivée des AirPods Max, avec laquelle ils entendent innover en présentant de nombreuses actualités. Pour commencer, ouiIl s’agit du premier casque serre-tête que la marque Manzanita lance sur le marché, mais ce n’est pas tout, car ces gemmes cachent beaucoup de fonctions dont nous allons vous parler ici.

L’entreprise a construit ces aides auditives avec un système d’enceintes dynamiques de 40 millimètres capable de fournir des tons graves, moyens et aigus de la plus haute qualité. Ils ont également inclus le son de calcul via une puce H1 dans chaque haut-parleur, qui analyse le son émis par 9 000 opérations par seconde et l’améliore constamment. Ainsi, ils auront à tout moment la meilleure qualité audio dans leurs oreilles.

Son surround à tout moment

En fait, grâce au fait qu’ils peuvent mettre une puce dans chaque oreillette, en raison de la plus grande taille des AirPods Max, ils comprenaient des fonctions très intéressantes; parmi eux, nous avons le Égalisation adaptative, qui modifie le son en fonction de l’ajustement et de l’isolation des coussinets d’oreille et du Audio spatial, qui détecte les mouvements de la tête à l’aide des gyroscopes et des accéléromètres intégrés à l’appareil, générant un effet sonore immersif.

Selon ce qu’il explique Manzana, ces totalement remodelés Les AirPods sont nés pour offrir la meilleure isolation phonique avec le plus grand confort possibleEt cela se voit dans le serre-tête, qui est conçu avec un maillage en matériau respirant pour répartir le poids entre les écouteurs et réduire la pression sur les oreilles. Cela vous permet d’écouter sans problème jusqu’à 20 heures consécutives avec eux, avec suppression active du bruit et audio spatial activé

Comme l’Apple Watch, les AirPods Max auront un couronne numérique, avec lequel vous pouvez contrôler le volume, changer de piste, répondre aux appels et parler à Siri. Mais ne vous inquiétez pas, tout comme les modèles précédents, le son se met en pause ou reprend lorsque vous mettez ou retirez le casque. Et si vous faites partie de ceux qui utilisent notre assistant personnel préféré, Siri est toujours actif et il vous suffit de dire «Hey Siri» pour demander quelque chose.

Il est également important de se rappeler que Ces AirPods seront automatiquement couplés avec tous les appareils Apple que vous possédez. Pour finir et si cela ne suffisait pas, avec les écouteurs comprendra un étui intelligent qu’en les sauvant, les écouteurs passent en mode ultra faible consommation pour économiser la batterie et les protéger.

Combien coûteront ces aides auditives au Mexique?

Les AirPods Max seront disponibles en différentes couleurs, très similaire à ce que nous pouvons voir sur vos appareils tels que gris sidéral, argent, vert, bleu ciel et rose. Et maintenant oui, ce qui intéresse tout le monde, au Mexique, ces aides auditives coûteront 13 699 pesos et si vous voulez être parmi les premiers à les avoir, Vous pouvez les acheter en cliquant ICI et sera disponible le 15 décembre.

