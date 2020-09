Apple a dévoilé aujourd’hui une multitude de nouveaux matériels, y compris une nouvelle Apple Watch et des iPad remaniés.

Apple a également annoncé qu’il publierait demain iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et tvOS 14.

Alors qu’Apple organise généralement un grand événement médiatique en septembre pour introduire de nouveaux iPhones, le coronavirus avait d’autres plans. En raison des retards de conception et de test résultant de la pandémie de coronavirus, Apple dévoilerait sa gamme d’iPhone de nouvelle génération lors d’un événement spécial prévu pour octobre. Mais étant donné que la gamme de produits Apple s’étend désormais bien au-delà de l’iPhone, Apple a organisé un événement distinct aujourd’hui où il a présenté une toute nouvelle Apple Watch Series 6, une Apple Watch SE plus abordable, un service d’abonnement Apple One et des iPad actualisés.

Au-delà de ces dévoilements de produits, Apple a également mis du temps à la fin de l’événement pour noter rapidement qu’iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et tvOS 14 sortiront demain. Apple n’a notamment fait aucune mention des prochains iPhones.

La sortie imminente d’iOS 14 est clairement la mise à jour la plus intrigante de toutes, car la mise à jour introduira une multitude de nouvelles fonctionnalités. Comme Apple l’a initialement détaillé à la WWDC plus tôt cette année, iOS 14 permettra pour la première fois aux utilisateurs d’iPhone de personnaliser leur écran d’accueil d’une manière jamais possible grâce à l’introduction de widgets.

Notes d’Apple:

Les nouveaux widgets présentent des informations opportunes en un coup d’œil et peuvent être épinglés dans différentes tailles sur n’importe quelle page de l’écran d’accueil. Les utilisateurs peuvent créer une pile intelligente de widgets, qui utilise l’intelligence de l’appareil pour afficher le bon widget en fonction de l’heure, de l’emplacement et de l’activité. Les pages de l’écran d’accueil peuvent afficher des widgets personnalisés pour le travail, les voyages, les sports, les divertissements et d’autres domaines d’intérêt. À la fin des pages de l’écran d’accueil se trouve la bibliothèque d’applications, un nouvel espace qui organise automatiquement toutes les applications d’un utilisateur dans une vue simple et facile à naviguer et fait apparaître intelligemment les applications qui peuvent être utiles pour le moment. Les utilisateurs peuvent choisir le nombre de pages de l’écran d’accueil à afficher et masquer facilement les pages pour un accès plus rapide à la bibliothèque d’applications.

iOS 14 introduit également des clips d’application, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de découvrir une partie d’une application en cas de besoin. Imaginez, par exemple, que vous essayez de louer un scooter électrique. En scannant un code App Clip conçu par Apple, les utilisateurs peuvent interagir rapidement avec l’application correspondante.

iOS 14 introduit également quelques modifications dans Messages, l’application la plus utilisée sur l’iPhone. Pour la première fois, les utilisateurs ont la possibilité d’épingler des conversations en haut de l’application Messages. Apple dans iOS 14 a également augmenté le nombre de configurations Memoji.

Parmi les autres fonctionnalités d’iOS 14 à mentionner, citons une application Maps plus détaillée, des contrôles de confidentialité améliorés, une fonctionnalité de traduction qui peut traduire les conversations en temps réel, des clés de voiture numériques qui permettront à certains propriétaires de voitures de démarrer leur voiture à distance et même d’accorder l’accès à des tiers. à la voiture via un jeton virtuel, des informations de cartographie météo étendues grâce à l’acquisition par Apple de Dark Sky, et bien plus encore.

En ce qui concerne iPadOS 14, la mise à jour comprendra une conception plus compacte pour FaceTime et les appels téléphoniques entrants, une fonctionnalité de recherche repensée, des fonctionnalités de réalité augmentée améliorées et des barres latérales repensées dans un certain nombre d’applications pour une navigation améliorée. iPadOS 14 permet également aux propriétaires d’Apple Pencil de convertir leurs notes manuscrites en texte tapé. La technologie comprend également des détecteurs de données qui peuvent identifier lorsqu’un utilisateur griffonne un numéro de téléphone ou une adresse.

watchOS 7, quant à lui, introduira le suivi du sommeil, la détection automatique du lavage des mains, une prise en charge étendue des activités d’entraînement, une nouvelle fonction de santé auditive et des cadrans détectables et partageables.

Apple décrit la fonction de suivi du sommeil comme suit:

Avec watchOS 7, Apple Watch introduit le suivi du sommeil, en adoptant une approche holistique du sommeil en fournissant des outils précieux pour aider les utilisateurs à dormir la quantité désirée, à se coucher à l’heure et à créer une routine avant le coucher pour atteindre leurs objectifs de sommeil. Grâce à la détection des micro-mouvements de l’accéléromètre de la montre, qui signale la respiration pendant le sommeil, Apple Watch capture intelligemment quand le porteur dort et combien il dort chaque nuit. Le matin, le porteur verra une visualisation de sa nuit précédente, y compris les périodes de réveil et de sommeil. Ils verront également un graphique montrant leur tendance de sommeil hebdomadaire.

Si l’historique est une indication, les mises à jour devraient être disponibles demain après-midi.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.