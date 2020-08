Apple travaillerait sur une version «moins ambitieuse» de son infortuné tapis de chargement AirPower.

Initialement dévoilé lors d’un événement médiatique en 2017, AirPower a été conçu pour charger trois appareils simultanément. AirPower a subi de nombreux retards et a finalement été annulé par Apple au début de 2019.

Selon les rapports, la version originale d’AirPower était sujette à la surchauffe.

En règle générale, lorsque Apple annonce un nouveau produit, il y a fort à parier que le produit sera expédié comme prévu. Alors que certaines entreprises aiment montrer des technologies futuristes qui ne voient jamais le jour, Apple s’est historiquement fière d’éviter les pièges du vaporware. L’exception évidente à cette règle est AirPower, un tapis de chargement sans fil qu’Apple a introduit en 2017 et n’a jamais été publié en raison d’une multitude d’obstacles techniques.

Apple a officiellement annulé l’incarnation originale d’AirPower en mars de l’année dernière. À l’époque, le vice-président principal de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio, a déclaré que le produit «n’avait pas atteint nos normes élevées et nous avons annulé le projet». Pourtant, Riccio a mentionné qu’Apple restait déterminé à «faire avancer l’expérience sans fil».

Près de 18 mois plus tard, Bloomberg rapporte qu’Apple envisage de déployer une version «moins ambitieuse» d’AirPower. Le rapport contient peu de détails concernant une date de sortie, mais il est prudent de supposer qu’Apple a appris sa leçon et n’annoncera pas son nouveau produit tant qu’il ne sera pas complètement prêt à être expédié.

Quant à savoir à quoi ressemblerait une version moins ambitieuse d’AirPower, eh bien, cela reste à voir. Nous savons que la version originale a été conçue pour charger trois appareils distincts simultanément, quel que soit l’endroit où chaque appareil était placé sur le tapis de chargement. Cet objectif de conception, cependant, aurait conduit à une myriade de problèmes de surchauffe insurmontables en raison du fait que les bobines de charge sont situées très près les unes des autres. Cela dit, il va de soi que la version d’AirPower sur laquelle Apple travaille actuellement chargera deux appareils ou, peut-être plus probable, chargera trois appareils, mais avec des marques distinctes quant à l’emplacement de chaque appareil.

Soit dit en passant, ce n’est pas la première fois que nous voyons une rumeur faire surface au sujet d’Apple essayant de donner une autre chance à son projet AirPower. Plus tôt cette année, le fuyant Apple Jon Prosser a déclaré que «AirPower n’est pas mort». Il y a environ deux mois, Prosser est revenu avec un tweet qui prétend montrer une version prototype du nouveau tapis AirPower d’Apple en action.

Eh bien, vous vouliez une meilleure image de «C68»… 😏 Rappelez-vous comment j’ai dit que le principal problème était que les prototypes actuels ne prenaient pas en charge Apple Watch? Ouais.

Bien. Ils ont fait fonctionner la montre… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3 – Jon Prosser (@jon_prosser) 18 juin 2020

En termes de spécifications, Prosser a déclaré que l’appareil sera doté d’un processeur A11 pour «gérer dynamiquement la chaleur». De plus, Prosser a déclaré que la nouvelle conception abriterait moins de bobines de charge pour éviter la surchauffe. Et bien que Bloomberg n’ait pas fait référence à une date de sortie, Prosser prévoit qu’il sera prêt à être commercialisé avant la fin de l’année à un prix de 250 $.

