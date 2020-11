Si depuis sa présentation, l’Apple M1 vise très haut, le prochain SoC avec lequel Apple compte bien nous surprendre, l’Apple M1X, ça peut être encore mieux. Si vous n’êtes toujours pas très clair sur ce que propose le nouveau processeur Intel, et que vous pouvez déjà trouver dans les premiers Mac avec ce processeur basé sur l’architecture ARM, l’essentiel pour l’instant est que, lors de ses premiers tests, ses performances semblent avoir dépassé toutes les attentes.

Il est cependant important de prendre ces premiers résultats avec un peu de prudence, comme nous l’avons déjà expliqué ici, car un test synthétique n’est pas la même chose que la charge de travail réelle d’un système, bien qu’ils se soient améliorés à cet égard ces dernières années. Pourtant, c’est indéniable et quelque chose à célébrer bon travail qu’Apple a fait avec ce SoC, et bien que peu de choses soient encore connues, il existe déjà une voix qui souligne que le prochain à arriver, dont le nom provisoire est Apple M1X, pourrait offrir des performances encore plus élevées.

Voici ce que nous pouvons tirer de ce tweet de LeaksApplePro, un leaker populaire et fiable. Un message dans lequel le leaker prétend s’être entretenu avec quelqu’un qui a déjà testé le prototype et qui résume son fonctionnement par la phrase «Si vous pensez que M1 est rapide, vous n’avez pas vu M1X». Une carte de visite qui redéfinit les attentes sur le toit, et cela nous amène à nous interroger sur les performances qu’offrira l’Apple M1X, dont il existe déjà un prototype entièrement fonctionnel.

Concernant son architecture, pour le moment on sait seulement que l’Apple M1X aurait 12 cœurs (quatre de plus que le M1), et c’est là que vient la surprise, à cause du même huit serait de haute performance (tempête de feu) et les quatre autres efficacité (tempête de glace). Si cette configuration du nouveau SoC Apple se confirme, on voit qu’elle multiplie par deux le nombre de cœurs hautes performances. Cela, bien sûr, ne signifie pas que l’Apple M1X doublera les performances du M1, mais avec tout bien optimisé, il devrait marquer bien au-dessus.

Ce qui est frappant à propos de cette fuite est que, bien que l’on ne sache pas encore quand le premier Mac fera ses débuts avec Apple M1X, il est souligné que Il le fera sur un MacBook Pro 16 pouces qui sera introduit dans le courant de 2021. Et contrairement aux premiers Mac équipés du M1, Apple n’organiserait pas d’événement pour le présenter, ceux de Cupertino ne publieront qu’un communiqué de presse annonçant ce nouvel ordinateur portable et, de leur part, le nouveau SoC.

Maintenant, la grande question est la feuille de route d’Apple pour 2021. Tout indique que nous verrons au moins l’Apple M1X, et il est parfaitement logique de penser qu’il n’arrivera pas uniquement sur un MacBook Pro. Il est logique d’attendre un iMac Pro, et peut-être aussi un iMac avec cette nouvelle puce. De cette manière, Apple aurait déjà fait la transition de pratiquement toutes ses familles d’ordinateurs portables et de bureau.

Donc, D’ici 2022, seul le joyau de la couronne, le Mac Pro, resterait en suspens. Mais, bien sûr, il ne s’agit plus ici de remplacer les processeurs Intel Core, mais Intel Xeon, dans des configurations allant de huit à 28 cœurs, avec jusqu’à 56 threads. Il est difficile d’imaginer un Apple M1X sur l’un de ces systèmes, mais étant donné l’excellent travail qu’ils ont accompli avec le M1 et les attentes concernant le M1X, j’ai vraiment hâte de voir ce qu’ils vont faire pour le Mac Pro.