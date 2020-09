Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour Apple Maps dans deux régions différentes du monde.

Selon AppleInsider, la société a étendu son imagerie 3D dans l’application Maps à Amsterdam et dans les environs. Les utilisateurs pourront désormais voir «les bâtiments, les arbres, les parcs et plus encore en 3D», mais le rapport indique que Flyover n’est pas disponible.

Ceux qui regardent Amsterdam et ses environs pourront désormais voir des bâtiments, des arbres, des parcs et plus encore en 3D lorsqu’ils les visualisent dans Apple Maps. iCulture propose la liste actuelle des zones connues, qui comprend Amsterdam et les zones environnantes suivantes: Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hoofddorp, Zaandam et Zandvoort. Ils soulignent également que plusieurs villages intermédiaires sont également disponibles. Les images auraient été prises au début de 2020.

En plus d’ajouter l’imagerie 3D à de nouvelles régions des Pays-Bas, la société a également ajouté des informations détaillées sur le transit vers Lisbonne, la capitale du Portugal.

Apple Maps a récemment ajouté de nouveaux téléchargements et évaluations de photos dans la version bêta d’iOS 14, des fonctionnalités qui seront disponibles pour tous les utilisateurs lorsque iOS 14 sera déployé cet automne.