Apple Marina Bay Sands ouvre le 10 septembre à 10 h. Apple a retiré des décorations temporaires sur le dôme en verre du magasin, révélant l’apparence finale de la nouvelle icône du front de mer de Singapour.

Assistez-vous à la grande ouverture d’Apple Marina Bay Sands? Nous aimerions partager vos photos. Dans un souci de santé et de sécurité, les visites du jour d’ouverture seront limitées et disponibles sur rendez-vous uniquement. Réservez un temps pour visiter.

Apple Marina Bay Sands est le troisième Apple Store à Singapour après les emplacements d’Orchard Road et Jewel Changi Airport. Vous pouvez en apprendre davantage sur l’importance du projet et sur près de 40 ans d’histoire d’Apple à Singapour grâce à notre guide illustré.

114 morceaux de verre incurvé enveloppent le seul magasin sphérique d’Apple. Les panneaux profilés du dôme sont incurvés horizontalement, différant structurellement et visuellement des conceptions géodésiques plus courantes dans l’architecture de dôme. Apple Marina Bay Sands est le premier Apple Store à s’asseoir sur l’eau, brillant comme une lanterne traditionnelle de la fête de la mi-automne. Les premiers ne s’arrêtent pas là.

L’aménagement du magasin est divisé en trois zones distinctes. Le premier est une promenade inclinée en plein air qui monte du rivage et marquée d’un petit panneau Apple. La promenade se connecte au dôme, où 10 tables et 10 arbres sont disposés selon un motif radial unique autour du périmètre. Les tables sont éclairées par des lampes personnalisées que l’on ne trouve que dans une poignée d’autres magasins Apple Store à travers le monde. Un forum, un mur vidéo et des bancs en cuir pour l’avenir Les sessions Today at Apple se tiennent en face de l’entrée.

Levez les yeux du Forum et vous verrez le toit du dôme, qui a été conçu pour atténuer l’impact du climat tropical de Singapour. Une série de chicanes concentriques s’étendent du verre et encerclent le dôme alors qu’il se rétrécit vers l’oculus, déviant la chaleur et la lumière du soleil. Le dôme est entièrement autoporté par 10 meneaux verticaux étroits.

Un escalier courbe, un ascenseur cylindrique et, pour la première fois dans un Apple Store, un ensemble d’escaliers roulants descend sous l’eau. La troisième zone du magasin est un tunnel subaquatique et une salle de conférence reliant les Shoppes à Marina Bay Sands. Les clients sont guidés à travers le tunnel par une rangée de six tables et de longs présentoirs sur les deux murs. Les murs de pierre forment de larges courbes à l’entrée, ouvrant sur une vue panoramique sur le centre commercial.

Apple Marina Bay Sands est le 512e magasin d’Apple, mais ne fait que peu de comparaisons avec les modèles précédents. En collaboration avec les architectes Foster + Partners, Apple a créé un espace vraiment unique pour l’environnement riverain de Singapour et la ligne d’horizon immédiatement reconnaissable. Comme tous les magasins Apple Store, le nouvel espace ouvrira ses portes avec toutes les mesures de santé et de sécurité auxquelles les clients s’attendent.

Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: