Comment remercier quelqu’un pour 40 ans de collaboration et de soutien dévoués? Si vous êtes Apple, vous construisez un dôme en verre au bord de l’eau unique en son genre destiné à devenir un point de repère international. À partir d’aujourd’hui, les habitants de Singapour ont un nouvel espace à partager alors qu’Apple Marina Bay Sands ouvre ses portes pour la première fois.

Les lecteurs de Singapour ont partagé leurs photos de l’inauguration d’Apple sur les eaux de Marina Bay, où même les précautions de santé et de sécurité nécessaires cette année ne pouvaient pas atténuer l’un des designs les plus spectaculaires d’Apple Store jamais révélés. Les habitants de Singapour sont passionnés par la photographie, et les lignes époustouflantes et les vues panoramiques du nouveau magasin inspireront certainement la créativité pour les années à venir.

Plus qu’un nouveau magasin, Apple Marina Bay Sands complète un trio de points de vente emblématiques de la région. C’est le summum de l’histoire d’Apple à Singapour, qui remonte aussi loin que l’Apple II. Et surtout, cela envoie un grand message qu’Apple reste attaché au petit point rouge.

Les clients ont la chance de réserver un rendez-vous convoité le jour de l’ouverture pour passer sous le dôme aligné au sous-sol 2 de The Shoppes à Marina Bay Sands jeudi matin. À 10 h 00, les portes vitrées à panneaux uniques du magasin se sont ouvertes une à une et ont disparu dans le grand mur de pierre incurvé.

Photos via lecteur @MojavePanda

Les visiteurs qui entrent par le centre commercial ont droit à une révélation cinématographique, parcourant le tunnel de 45 mètres et remontant le vertigineux puits d’escalator poli miroir avant d’émerger dans le dôme lumineux.

Vidéo tournée par Mun Kwong LOKE

Photo via le lecteur David Rainey

Au lieu de cinq hauts et d’un bâtiment plein d’énergie, Apple a préparé une expérience encore plus spéciale pour le jour de l’ouverture. Alors que les groupes entraient dans le dôme en fonction de leur heure de réservation, les membres de l’équipe Apple ont offert à chaque visiteur une visite personnelle du magasin. Des détails d’architecture distinctifs ont été mis en évidence et les employés ont offert des conseils pour capturer de superbes photos du dôme. Des sacs fourre-tout personnalisés et des autocollants Apple rouges ont été distribués avant de sortir.

Photos via le lecteur David RaineyPhotos via lecteur Ervin @_vrei_

Bien qu’il soit hors de question pour la plupart des gens en dehors de Singapour de visiter Apple Marina Bay Sands pour le moment, de nouvelles surprises se profilent lorsque le voyage est à nouveau en sécurité. Les créatifs se souviendront comment le Forum d’Apple Orchard Road s’est jadis illuminé d’artistes locaux talentueux désireux de partager leur travail et leurs histoires lors des sessions Today at Apple. La même énergie remplira un jour le dôme.

Si vous avez la chance de visiter, recherchez plusieurs détails uniques et consultez le guide du visiteur en ligne d’Apple. Apple Marina Bay Sands est le seul Apple Store avec un ensemble d’escaliers mécaniques à l’intérieur. La coque iPhone du magasin et les plateaux AirPod sur les tables du dôme sont des écrans totalement nouveaux que l’on ne trouve encore dans aucun autre Apple Store.

Photos via lecteur @MojavePanda

Dans le tunnel, un nouveau bracelet Apple Watch Avenue avec des tiroirs en bois personnalisés est le premier en Asie après être apparu à Apple Fifth Avenue à New York l’automne dernier. Et n’oubliez pas de prendre votre photo derrière le mur vidéo autoportant, avec son logo Apple brillant et son dos en acier inoxydable poli miroir qui reflète les eaux de Marina Bay.

Photo via lecteur Ervin @_vrei_Photos via le lecteur Narrator Ong

Assister à une ouverture de magasin? J’adorerais partager vos photos. Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: