L’une des trois applications qu’Apple possède sur Google Play vient de recevoir l’une de ses plus grandes transformations: Apple Music change son design en s’adaptant au style d’iOS 14. Cartes plus grandes, menu d’options réorganisé, interface plus visuelle et aussi beaucoup plus animé.

Si nous parlons de plateformes de streaming musical, l’un de nous vient sûrement à l’esprit en priorité: Spotify. Cependant, nous avons d’autres candidats pour écouter toutes sortes de musique sur n’importe quelle plateforme, comme YouTube Music, Tidal, Deezer ou Apple Music. La société Apple a décidé de déplacer son service d’iOS vers Android, le seul que les utilisateurs de ce système peuvent utiliser sur leurs téléphones. Et maintenant, il a été entièrement rénové avec le plus grand changement esthétique à ce jour.

Apple Music obtient enfin la refonte qu’elle méritait

Apple Music n’a guère changé de design depuis qu’Apple a sorti l’application en version bêta pour les appareils Android en novembre 2015. L’année suivante, elle a été mise à jour avec la version stable sans aucune évolution significative de l’apparence. L’application est restée plus ou moins inchangée et sans inclure de nouvelles excessives en plus de prendre en charge Chromecast ou Google Home. Maintenant, après un test où Apple a complètement renouvelé le visage visible de la musique, cette version atteint définitivement tout le monde.

Apple Music réorganise en profondeur son interface Android pour correspondre dans la conception à son homologue dans iOS 14. Menu inférieur avec cinq accès parfaitement différenciés (écouter, explorer, radio, bibliothèque et recherche), les pochettes d’albums sont beaucoup plus grandes, Apple Music étend les cartes de recommandation tout en animant certaines d’entre elles, donne à la radio beaucoup plus de présence (à la fois aux trois stations en direct et à la sélection musicale par genre ou artiste), la bibliothèque personnelle a élargi la taille de ses couvertures et la section de recherche est complètement renouvelée pour montrer les différents genres de manière colorée. Cette section rappelle particulièrement la recherche Spotify.

Cette nouvelle version d’Apple Music, d’un montant de 3,4, est désormais disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme musicale. Il peut être mis à jour directement depuis le Google Play Store: dès que vous le faites, l’application s’ouvrira avec le nouveau design.

