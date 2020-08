À la mi-août, Apple a déclaré qu’il mettrait fin au compte développeur d’Epic Games si l’application Fortnite continuait à enfreindre les règles de l’App Store, et aujourd’hui, Apple a donné suite à cette menace et a supprimé l’accès d’Epic au compte Epic Games.

Fortnite n’est pas disponible depuis quelques semaines, mais d’autres titres d’Epic Games comme Battle Breakers et Infinity Blade Stickers étaient toujours dans l ‘«App Store». Maintenant que le compte développeur d’Epic Games a été résilié, ces applications ont disparu.

La recherche d’Epic Games dans ‌App Store‌ ne fait apparaître aucune application et sur le Web, le compte de développeur Epic Games est vide. Bien que le compte développeur Epic Games ne soit plus disponible, Fortnite continue de fonctionner.

Ceux qui ont téléchargé Fortnite sur un iPhone ou un iPad peuvent continuer à jouer au jeu, mais il y a un hic: aucun du nouveau contenu de la saison 4 sur le thème de Marvel n’est disponible car Fortnite ne peut pas être mis à jour.

Fortnite a enfreint les règles de l ‘«App Store» depuis le 13 août, lorsqu’il a introduit une option de paiement direct qui contournait le système d’achat intégré d’Apple en autorisant les paiements directement à Epic Games. Peu de temps après qu’Epic ait ignoré de manière flagrante les politiques de l’App Store, Apple a retiré l’application de l’App Store, ce qui a conduit à un procès d’Epic et à une lutte juridique qui s’intensifie rapidement entre les deux sociétés.

Depuis qu’Epic a lancé le différend avec Apple, il a refusé de renoncer à l’option d’achat direct ajoutée à Fortnite, et Apple a refusé d’autoriser l’application dans l ‘«App Store» tant que l’option de paiement direct demeure. Apple a déclaré à Epic qu’il était prêt à « accueillir Fortnite de nouveau sur iOS » si Epic supprimait l’option de paiement direct et revenait au statu quo pendant que la bataille juridique se déroulait devant le tribunal, mais Epic a refusé.

Hier soir, Epic a envoyé des e-mails aux joueurs de Fortnite accusant Apple de l’indisponibilité de la nouvelle saison et clamant qu’Apple « bloque Fortnite » afin d’empêcher Epic Games de « transmettre les économies des paiements directs aux joueurs ». À son tour, Apple a commencé à présenter le concurrent de Fortnite PUBG dans son ‌App Store‌.

Apple voulait à l’origine résilier les comptes de développeur d’Epic Games et d’Epic International, un compte distinct lié à Unreal Engine d’Epic utilisé par des développeurs d’applications tierces, mais un juge a émis une ordonnance d’interdiction temporaire empêchant Apple de le faire. Le juge a refusé d’empêcher Apple de résilier le compte Epic Games, cependant, disant à Epic qu’il « a créé la situation » et a fait un « geste stratégique et calculé pour enfreindre » les conditions de l ‘«App Store».

Mettre à jour: Dans un communiqué, Apple a confirmé que le compte avait été supprimé et a déclaré qu’il était décevant que la résiliation ait eu lieu.

Nous sommes déçus d’avoir dû résilier le compte Epic Games sur l ‘«App Store». Nous travaillons avec l’équipe d’Epic Games depuis de nombreuses années sur leurs lancements et leurs sorties. Le tribunal a recommandé qu’Epic se conforme aux directives de l ‘«App Store» pendant que son dossier avance, directives qu’il a suivies au cours de la dernière décennie jusqu’à ce qu’il crée cette situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils soumettent à plusieurs reprises des mises à jour Fortnite conçues pour enfreindre les directives de l ‘«App Store». Ce n’est pas juste pour tous les autres développeurs sur l ‘«App Store» et met les clients au milieu de leur combat. Nous espérons pouvoir à nouveau travailler ensemble à l’avenir, mais ce n’est malheureusement pas possible aujourd’hui.

Apple affirme que la résiliation s’applique uniquement au compte de développeur Epic Games et qu’elle s’est produite après que Epic Games a reçu 14 jours pour se conformer aux règles de l ‘«App Store». La suppression du compte Epic Games est le processus standard d’Apple pour tous les comptes qui défient les politiques de l’App Store.

Epic n’a plus la possibilité de soumettre des applications ou des mises à jour via son compte développeur et les achats intégrés dans l’application Fortnite ne seront plus une option fonctionnelle pour les joueurs Fortnite. Apple affirme que la désactivation des achats intégrés protégera les utilisateurs à mesure que la nouvelle saison de Fortnite se lancera, car Epic dirigeait les utilisateurs vers le personnel d’assistance d’Apple pour obtenir des remboursements d’achat.