Dans les articles à la une de cette semaine: Les tests bêta d’iOS 14 se poursuivent et les tests bêta d’iOS 13.7 commencent, les rumeurs et les fuites de l’iPhone 12 prennent de l’ampleur, les rumeurs sur le chargeur sans fil Apple, Apple contre Fortnite, etc. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine.

La bataille entre Epic et Apple sur les politiques de l’App Store s’est poursuivie cette semaine. À la suite d’une audition avec les avocats des deux sociétés, un juge a statué qu’Apple ne pouvait pas résilier les comptes de développeur liés aux autres propriétés d’Epic, telles que d’autres jeux et Unreal Engine. Le juge a également déterminé qu’Apple n’avait pas à remettre Fortnite sur l’App Store.

Pendant ce temps, Epic continue de blâmer Apple pour une variété de changements de gameplay Fortnite pour les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac. La société a confirmé cette semaine que les joueurs Fortnite sur les appareils Apple manqueront les futures mises à jour de contenu ainsi que les jeux multijoueurs multiplateformes.

Apple a également donné suite à sa menace de résilier le compte de développeur Epic Games utilisé pour Fortnite, trouvez les détails ici.

Cette semaine a également vu une poignée de rumeurs sur l’iPhone 12, indiquant une prise en charge possible de la technologie d’affichage 120 Hz sur l’iPhone 12 Max. Une image divulguée prétendait également offrir notre premier aperçu de l’iPhone 12 Pro Max, y compris une encoche de la même taille que l’iPhone 11 Pro Max. Lisez notre couverture complète de ces rumeurs sur l’iPhone 12 ici.

Des nouvelles ont également émergé cette semaine d’une autre acquisition d’Apple. Un rapport de Protocol a indiqué qu’Apple avait acquis la startup de réalité virtuelle Spaces. Cette société développait des produits et des logiciels de réalité virtuelle, y compris un module complémentaire de réalité virtuelle pour le logiciel de visioconférence Zoom.

Enfin, ce fut une semaine chargée pour les bêta-testeurs d’Apple. Mardi, Apple a publié la sixième version bêta développeur et publique d’iOS 14, apportant une variété de petits changements aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Vous pouvez trouver notre vidéo pratique complète avec iOS 14 beta 6 ici.

Par surprise, Apple a également publié mercredi la première version bêta développeur d’iOS 13.7. Cette mise à jour a pour objectif principal d’étendre l’API de notification d’exposition COVID-19, Apple indiquant qu’elle permettra aux utilisateurs de s’inscrire aux notifications d’exposition COVID-19 sans avoir à télécharger une application auprès d’une autorité de santé publique locale.

