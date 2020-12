L’une des choses qui a le plus attiré l’attention de l’iPhone 12 a été l’absence de chargeur dans la boîte. L’entreprise a fait valoir que la raison principale était de prendre soin de l’environnement et que tout le monde avait un appareil présentant ces caractéristiques à la maison. Mais à la recherche de l’innovation, beaucoup voudront avoir quelque chose de plus avancé comme le nouveau MagSafe. Et c’est qu’il est enfin connu le prix final du double chargeur promis par la firme.

149 euros pour le double chargeur MagSafe

Apple cherche à passer des chargeurs à câble traditionnels aux chargeurs à induction. De nombreux terminaux ont cette fonctionnalité et c’est un fait que peu à peu elle s’impose. Mais pour l’instant, vous aurez besoin d’un lien physique qui relie la prise électrique et le téléphone. La réponse est le MagSafe que la pomme mordue a présenté lors de l’un de ses derniers événements.

Comme nous l’avons mentionné au début, Apple a déjà mis son MagSafe en vente et dans le cas du double support il a un prix de 149 euros comme on peut le lire sur la page officielle de la pomme mordue. Quant au chargeur simple, il coûte 104 euros de moins que le précédent, mais la possibilité de charger deux appareils en même temps est perdue. Et c’est que dans la section supplémentaire, vous pouvez non seulement placer l’Apple Watch, vous pouvez également charger les AirPods par induction dans le cas où vous en êtes propriétaire.

L’appareil dont nous parlons aujourd’hui est le double chargeur, qui prend très peu. À tel point que vous pouvez le transporter en toute discrétion et que vous n’avez besoin que du câble Lightning pour le connecter à l’alimentation tant qu’il dispose d’une entrée USB. Mais la chose intéressante à propos de l’article est qu’il se décline en deux variantes: une simple, où poser l’iPhone 12 et le recharger, et un double, où vous pouvez placer le téléphone et la smartwatch signature en même temps.

Ce que vous devez savoir, c’est que la base dépend de la puissance du chargeur, mais vous devez savoir que si le chargeur est de 20W, la charge sera de 11W. La symétrie vient si vous avez un chargeur qui accepte 27W, où la charge a également la même énergie. Mais en tant qu’utilisateur, ce qui peut vous intéresser le plus, c’est le prix de cet accessoire.