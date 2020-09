Les joueurs essaient Project xCloud au Xbox 2019 E3 Showcase dans le Microsoft Theatre de L.A. Live, le lundi 10 juin 2019 à Los Angeles. (Photo de Casey Rodgers / Invision pour les images Xbox / AP)

Apple autorisera les services de streaming de jeux en nuage sur son App Store, mais ses nouvelles directives ne sont toujours pas suffisantes pour Microsoft.

Des services tels que xCloud de Microsoft et Google Stadia peuvent désormais exister sur iOS ou iPadOS, mais ils doivent soumettre chaque jeu en streaming à l’App Store en tant qu’application individuelle « afin qu’il ait une page de produit App Store, apparaisse dans les graphiques et recherche, a l’utilisateur les notes et les avis peuvent être gérés avec ScreenTime et d’autres applications de contrôle parental, apparaît sur l’appareil de l’utilisateur, etc. », selon les nouvelles règles.

Ces services peuvent également proposer une «application de catalogue» pour aider les utilisateurs à s’inscrire au service et à trouver des jeux sur l’App Store.

Microsoft, qui a exprimé son opposition aux règles de l’App Store le mois dernier, a déclaré que les utilisateurs ne devraient «pas être obligés de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels à partir du cloud». Voici la déclaration complète d’un porte-parole de Microsoft:

«Cela reste une mauvaise expérience pour les clients. Les joueurs veulent se lancer directement dans un jeu à partir de leur catalogue organisé dans une seule application, comme ils le font avec des films ou des chansons, et ne pas être obligés de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels à partir du cloud. Nous nous engageons à placer les joueurs au centre de tout ce que nous faisons, et offrir une expérience formidable est au cœur de cette mission. «

Selon les nouvelles directives d’Apple, chaque jeu en streaming sur xCloud serait toujours soumis à la réduction de 30% des achats intégrés par Apple, une taxe controversée qui a conduit le fabricant de Fortnite Epic Games à poursuivre Apple le mois dernier.

Microsoft a critiqué Apple pour le contrôle strict qu’il exerce sur son App Store. Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré à Politico en juin que le moment était venu «d’avoir une conversation beaucoup plus ciblée sur la nature des magasins d’applications, les règles mises en place, les prix et les péages qui sont extraits, et s’il y a vraiment une justification dans le droit antitrust de tout ce qui a été créé.

xCloud sera lancé sur les appareils Android plus tard ce mois-ci, permettant aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate de jouer à plus de 100 jeux sur leur téléphone ou leur tablette.

Microsoft a confirmé cette semaine qu’il vendra deux versions de sa nouvelle console Xbox à partir du 10 novembre. La Xbox Series X, la plus «puissante console jamais conçue», est au prix de 499 $, tandis que la Xbox Series S, la «plus petite console jamais construite », se vendra 299 $.