Les haut-parleurs intelligents et les services de musique en streaming sont en pleine évolution et en pleine croissance sur le marché. Maintenant Google a annoncé sur son blog que les utilisateurs d’appareils tels que Nest Audio, Nest Mini, Google Nest Hub, entre autres haut-parleurs intelligents, pourront lire des chansons à partir de Musique Apple, une fonction que nous attendions depuis longtemps et qui s’est enfin réalisée.

Apple Music compte plus de 70 millions de chansons et est l’un des principaux concurrents de Spotify. Cependant, il n’était pas possible d’en profiter sur les appareils Google Home, c’est-à-dire les écrans et les haut-parleurs intelligents. Avec l’arrivée de ce service, les utilisateurs pourront profiter de notre musique préférée, simplement en le demandant avec notre voix.

Pour le moment, cependant, cette intégration avec le service de musique d’Apple n’est pas disponible dans tous les pays. Il est limité à États-Unis, Japon, France, Royaume-Uni et Allemagne, et Google n’a pas précisé quand ils se développeront pour activer la fonctionnalité dans d’autres régions. Si nous nous trouvons dans l’un des endroits mentionnés ci-dessus, nous devons configurer l’équipement pour la première fois afin que nos commandes vocales soient détectées.

Tout d’abord, nous devons associez notre compte Apple Music dans l’application Google Home. Une fois cette étape terminée, nous la définirons par défaut. Prêt! À partir de ce moment, il est possible de commander notre chanson ou artiste préféré, ainsi que de la musique par listes de lecture, activités, humeur et genre spécifiques.

De plus, les utilisateurs peuvent écouter Apple Music sur différents appareils connectés. Qu’est-ce que ça veut dire? Nous pouvons nous déplacer pour nous libérer à l’intérieur de la maison et la musique continuera à jouer d’un appareil à l’autre. Bien entendu, ils doivent être correctement configurés et être compatibles avec Google Assistant.

Apple Music sur d’autres haut-parleurs intelligents

Les utilisateurs d’Apple Music pouvaient déjà profiter du service sur d’autres haut-parleurs tels que Amazon Alexa, ou les nouveaux Echo et Echo Dot depuis fin 2018. L’atterrissage a été tardif, et il est enfin arrivé; peut-être comme une initiative de Google afin que leurs appareils puissent rivaliser avec le HomePod et le nouveau HomePod Mini.